Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

"Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині на Запорізькій атомній електростанції розміщено понад 40 одиниць російської військової техніки.

"Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду", - додають в Енергоатомі.

Також кількість російських окупантів збільшилася: "Рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю «міцних» орків, дехто з них - у масках".

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