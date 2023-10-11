Очільник МЗС Чехії особисто літав до Ізраїлю для евакуації своїх громадян, - ЗМІ

Про це пише ČTK.

Зазначається, що Ліпавський прибув до Ізраїлю у вівторок вдень одразу після зустрічі міністрів Євросоюзу та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки в Омані. Назад же міністр повертався з ще 34 чехами - їх евакуювали спеціальним урядовим літаком до Праги.

Як повідомили у чеському МЗС, посольство Чехії в Тель-Авіві також підтримує контакти з іншими громадянами Чехії в Ізраїлі та вивчає можливість подальшої репатріації. Штаб-квартира офісу також підтримує контакти з країнами-членами ЄС щодо можливих евакуаційних рейсів з інших країн.

Водночас візит Ліпавського став першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль. Там він зустрівся зі своїм колегою Елі Коеном та президентом Іцхаком Герцогом.

Поїздку очільника МЗС Чехії до Ізраїлю високо оцінили президент Петр Павел, прем'єр-міністр Петр Фіала та інші представники урядової коаліції. Водночас деякі звернули увагу на заяву голови опозиційного руху ANO Андрея Бабіша в парламенті, де він критикував той факт, що уряд не подбав про чеських громадян і не забезпечив їх репатріацію.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.