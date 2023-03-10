"Шахтар" у Лізі Європи, а Костюк перемогла росіянку у фіналі турніру WTA: огляд найголовніших подій українського спорту за тиждень
Протягом тижня донецький "Шахтар" зіграв унічию проти нідерландського "Феєнорда", українка Марта Костюк виграла турнір WTA у США, а фристайліст Дмитро Котовський виграв другий в сезоні етап Кубка світу
Футбол: склад збірної України на Англію, 16-й тур УПЛ і нічия "Шахтаря" у Лізі Європи
Без сумнівів, найбільш обговорювана тема минулого тижня в українському спорті - це заявка збірної на матч відбору Євро-2024 проти Англії.
Головною несподіванкою стало повернення до національної команди Євгена Коноплянки, який виступає за польську "Краковію". Окрім основного списку з 26 гравців, Руслан Ротань визначив резерв, до якого потрапили ще 13 футболістів:
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — "Шахтар").
Захисники: Олександр Караваєв ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1").
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща).
Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1").
Резервний список: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія"), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Денис Мірошніченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).
Цікаво, що в основному списку збірної є рекордна для України кількість футболістів, які виступають у закордонних топ-5 чемпіонатах. Таких гравців одразу 8, і у всіх них абсолютно різна ситуація у своїх клубах.
Михайло Мудрик не виходить на футбольне поле вже два матчі поспіль. Протягом тижня лондонський "Челсі" без допомоги українця переміг в АПЛ "Лідс" (1:0), а у Лізі чемпіонів пройшов дортмундську "Борусію" (2:0). Нічого, чекаємо на Мудрика вже в наступному матчі!
А от Віктор Циганков знову відзначився результативною передачею у Ла Лізі, до слова у третьому матчі поспіль. Хоч його "Жироні" і не вдалось перемогти "Гетафе" (2:3), українець провів на полі всі 90 хвилин і по трохи стає ключовим гравцем команди.
Захисник "Евертона" Віталій Миколенко та центрбек "Борнмута" Ілля Забарний пропустили свої матчі в АПЛ через пошкодження.
Олександр Зінченко відіграв на тижні два матчі. В АПЛ "Арсенал" здійснили неймовірний камбек у грі з "Борнмутом"(3:2), а у Лізі Європи зіграли внічию зі "Спортінгом" (2:2). Українець є фундаментальним гравцем у тактичній побудові "канонірів" і впевнено йде з командою до чемпіонства.
Трохи гірше справи у наших гравців в чемпіонаті Франції. Руслан Малиновський відіграв за "Марсель" лише 45 хвилин у матчі з "Ренном" (1:0). Едуард Соболь зіграв повний матч за "Страсбур", але його команда програла "Бресту" (0:1).
В українській Прем'єр-лізі відіграли 16-й тур. Цікаво, що не обійшлось без сенсацій. Наприклад, київське "Динамо" неочікувано програло "Інгульцю" з смт Петрове (0:2).
Лідер чемпіонату СК "Дніпро-1" зіграв унічию проти "Олександрії" (2:2), а "Шахтар" скористався помилкою дніпрян - розгромив харківський "Металіст 1925" (7:0) і наздогнав їх в турнірній таблиці.
Результати усіх матчів 16-го туру УПЛ:
П'ятниця, 3 березня
"Кривбас" – "Колос" 1:0
Гол: Вернидуб, 60
Субота, 4 березня
"Олександрія" - "Дніпро-1" 2:2
Голи: Мустафаєв, 30, 88 - Бланко, 23, Довбик, 58
"Динамо" - "Інгулець" 0:2
Голи: Козак, 12, Одарюк, 43
"Верес" - "Чорноморець" 1:3
Голи: Маткобожик, 60 - Бадібанга, 13, Алефіренко, 79, Гладкий, 90+3 (пен.)
Неділя, 5 березня
"Ворскла" - "Зоря" 2:3
Голи: Сефері, 5, 16 (пен.) - Бражко, 57, 90+3 (пен.), Русин, 90+1
Вилучення: Рамірес, 72 ("Ворскла")
"Металіст 1925" - "Шахтар" 0:7
Голи: Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66
"Металіст" - "Рух" 1:2
Голи: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабін, 77
Понеділок, 6 березня
"Львів" – "Минай" 1:0
Гол: Ременяк, 77
Вчора, 9 березня, донецький "Шахтар" зіграв в 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником українців став нідерландський "Феєнорд". Зустріч закінчилась внічию 1:1, а єдиний гол за "гірників" забив Ярослав Ракицький.
Матч-відповідь пройде 16 березня.
Теніс: перша перемога Костюк у фіналі турніру WTA
Українка Марта Костюк дуже вдало провела минулий тиждень. Друга ракетка України вийшла у фінал турніру WTA у США.
У фінальному поєдинку Костюк перемогла росіянку Варвару Грачову, яка виступала у нейтральному статусі, з рахунком 6:3, 7:5.
20-річна Марта Костюк виграла турнір WTA в одиночному розряді вперше у кар'єрі. У світовому рейтингу українка посідає 55-те місце.
Легка атлетика: успіх українців на чемпіонаті Європи
Українські спортсмени вдало провели чемпіонат Європи з легкої атлетики у залі, який пройшов у турецькому Стамбулі в минулий вікенд.
У стрибках у висоту одразу троє українців потрапили на п'єдестал. Ярослава Магучіх виграла золото, а Катерина Табашник - бронзу у жіночих змаганнях. Серед чоловіків Андрій Проценко завоював срібну медаль.
Роман Кокошко з національним рекордом став третім у штовханні ядра.
Фехтування: перша медаль Харлан з 2019 року
У грецьких Афінах відбувся фінал Кубка світу з фехтування, де українці Ользі Харлан вдалось здобути срібну медаль.
Для Харлан - це перша медаль КС з грудня 2019 року. Після провалу на Олімпіаді-2020 українка зупиняла свою кар'єру і відновила її лише торік.
Загалом Ольга Харлан завоювала у своїй кар'єрі - 29 медалей на Кубках світу.
Спортивна гімнастика: Україна виграла медальний залік етапу КС
Минулого тижня українські спортсмени прекрасно показали себе на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який пройшов у Катарі.
Збірна України завоювала на змаганнях 4 медалі і виграла медальний залік. Золоту і срібну медаль здобула 15-річна Анна Лащевська. Ще одне золото на рахунку Іллі Ковтуна. Срібну медаль виборов Ігор Радівілов.
Фристайл: Котовський здобув друге в сезоні золото Кубка світу
У неділю, 5 березня, фристайліст Дмитро Котовський виграв другий в сезоні етап Кубка світу та став лідером у загальному заліку з лижної акробатики.
В загальному заліку Котовський набрав 351 бал та перед кінцевим етапом Кубка світу, який пройде у Казахстані 19 березня, вийшов на перше місце. Українець випереджає найближчого конкурента на 2 пункти.
Це золото Кубка світу стало для Дмитра Котовського другим у цьому сезоні та загалом в кар'єрі.
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