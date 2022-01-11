Огризко щодо подій у Казахстані: Україні важливо бути активно присутньою в цьому регіоні

Про це дипломат і міністр закордонних справ у 2007-2009 рр. Володимир Огризко розповів у програмі "Вердикт із Сергієм Руденком" Еспресо.TV.



За словами дипломата, для України дуже важливо спостерігати за цією частиною пострадянського простору та бути в ній активно присутніми. Ми повинні формулювати ті речі, в яких ми політично та економічно зацікавлені.



"Чи це відбувається сьогодні? Я б не сказав, що стовідсотково. Наша присутність у Казахстані поки що не надто виразна", - зазначив Огризко.



Він додав, що українській дипломатії ще є над чим працювати у цьому регіоні.



"Реакція України на ситуацію в Казахстані була доволі м'якою, хоча й співпадала з позицією ЄС. Проте для нас це відносно близьке зарубіжжя, де у нас є об'єктивно великі інтереси, в першу чергу економічно", - сказав Огризко.



За його словами, також із подій у Казахстані українцям потрібно зробити висновок, що будь-які тоталітарні режими не є вічними. І це також важливий урок для Путіна. 30 років правління Назарбаєва засвідчили, що диктатура має своє завершення.



"Зараз Путін 20 років при владі. Йому залишається ще років десять, після чого відбудеться те саме, що зараз трапилося у Казахстані. І ніякі наступники довго його не терпітимуть", - підкреслив дипломат.



Володимир Огризко зазначив, що участь російських військ у придушенні протестів у Казахстані - це велика помилка, яка ще відгукнеться Росії. Таким чином Володимир Путін кинув виклик усьому ісламському світу, а вести війну на кількох фронтах означає запланувати власну поразку.