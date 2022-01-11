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Огризко щодо подій у Казахстані: Україні важливо бути активно присутньою в цьому регіоні

11 січня, 2022 вiвторок
13:48
Світ Володимир Огризко

Для української дипломатії важливо спостерігати за подіями у Казахстані та бути активно присутніми у цьому регіоні, адже він становить великий економічний інтерес для України

Про це дипломат і міністр закордонних справ у 2007-2009 рр. Володимир Огризко розповів у програмі "Вердикт із Сергієм Руденком" Еспресо.TV.  

За словами дипломата, для України дуже важливо спостерігати за цією частиною пострадянського простору та бути в ній активно присутніми. Ми повинні формулювати ті речі, в яких ми політично та економічно зацікавлені.  
 
"Чи це відбувається сьогодні? Я б не сказав, що стовідсотково. Наша присутність у Казахстані поки що не надто виразна", - зазначив Огризко. 
 
Він додав, що українській дипломатії ще є над чим працювати у цьому регіоні. 

"Реакція України на ситуацію в Казахстані була доволі м'якою, хоча й співпадала з позицією ЄС. Проте для нас це відносно близьке зарубіжжя, де у нас є об'єктивно великі інтереси, в першу чергу економічно", - сказав Огризко.
 
За його словами, також із подій у Казахстані українцям потрібно зробити висновок, що будь-які тоталітарні режими не є вічними. І це також важливий урок для Путіна. 30 років правління Назарбаєва засвідчили, що диктатура має своє завершення.  
 
"Зараз Путін 20 років при владі. Йому залишається ще років десять, після чого відбудеться те саме, що зараз трапилося у Казахстані. І ніякі наступники довго його не терпітимуть", - підкреслив дипломат.

Володимир Огризко зазначив, що участь російських військ у придушенні протестів у Казахстані - це велика помилка, яка ще відгукнеться Росії. Таким чином Володимир Путін кинув виклик усьому ісламському світу, а вести війну на кількох фронтах означає запланувати власну поразку. 

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
  • У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу". 
  • Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
  • Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах.
  • 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня.

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дипломатія
Казахстан
Володимир Огризко
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