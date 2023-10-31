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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Окупанти переселяють працівників "держустанов" вглиб Херсонщини, бо бояться наступу ЗСУ, - ОВА

31 жовтня, 2023 вiвторок
08:14
Війна з Росією російські військові окупанти

Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков вважає, що російські окупанти переселяють працівників "держустанов" вглиб Херсонщини, бо бояться наступу ЗСУ

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

Відомо, що росіяни почали проводити евакуацію працівників пенсійного фонду й інших "державних установ" вглиб Херсонщини та роздавати їм там помешкання тих українців, які втекли з-під окупації. Толоконніков зазначає, що таким чином вони рятуються від майбутнього заходу ЗСУ.

"В принципі ця агресія зараз, збільшення кількості авіабомб, обстріли, у тому числі є випадки, коли ці авіабомби попадають на лівий берег - вони дуже переживають і бояться, що дуже скоро наші ЗСУ захоплять їхні якісь документи й заклади, які вони з колаборантами облаштували", - сказав він.

Однак, голова пресофісу Херсонської ОВА додав, що окупанти не всіх евакуюють з населення, але всі "держустанови", бо в них не вистачає людей для того, щоб щось працювало.

"Навіть в лікарнях у них дуже мало людей, які погоджуються, тому вони привозять з Росії цих лікарів, які також через місяць потім тікають, бо нікому не цікаво померти на чужій землі, якщо казати про росіян", - зазначив Толоконніков.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки. 

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.

російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
Контрнаступ ЗСУ
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