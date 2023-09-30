ООН відправить у Нагірний Карабах гуманітарну місію

Про це повідомляє пресслужба Організації Об'єднаних Націй.

"Уряд Азербайджану та Організація Об'єднаних Націй домовилися про направлення до регіону місії, яку очолить Постійний координатор ООН в Азербайджані Владанка Андрєєва та директор з координації Управління ООН з координації гуманітарних питань Рамеша Раджасінгхама прибуде до регіону у вихідні дні", – заявив на брифінгу в Нью-Йорку прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик.

За його словами, до складу місії увійдуть представники інших установ ООН.

Основне завдання місії оцінити обстановку на місцях та гуманітарні потреби людей, у тому числі тих, хто перебуває в дорозі. Зазначається, що ООН не мала доступу до регіону протягом близько 30 років.

Зокрема, Стефан Дюжаррик нагадав, що "всі сторони зобов'язані поважати міжнародне право і особливо міжнародні норми у сфері прав людини".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, попередньо, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку визнає територіальну цілісність Вірменії. Також він додав, що на території його країни більше немає "сірих зон".

30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.