"Еспресо" зробив підбірку позитивних новин дня за 19 січня, які надихають та додають оптимізму.

Спецтрибунал для Путіна і поплічників

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка, згідно з якою вони вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії й Білорусі до відповідальності. Європарламентарі наголошують на потребі в негайному початку підготовчої роботи для створення механізмів розслідування злочинів.

"Зазначаючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, євродепутати підкреслюють, що трибунал повинен мати юрисдикцію розслідувати не лише дії Володимира Путіна та політичне та військове керівництво Росії, але й Олександра Лукашенка та його наближених у Білорусі", - наголосили в Європарламенті. Текст прийнято 472 голосами "за", 19 "проти" та 33 "утрималися".

Як зазначила народна депутатка і журналістка Вікторія Сюмар – тепер є шанси, що покарання понесе не лише верхівка в Кремлі.

"Але і всі ці майори та сержанти, які пускають ракети по українських містах і вбивають українських дітей. Без покарання винних це не закінчиться ніколи. Покарання має бути швидким і публічним. Інакше третьої світової світові не уникнути. Але український Моссад це з порядку денного не знімає. З частиною поквитатися маємо ми самі…", – написала журналістка.

Британія, Данія, Естонія та Нідерланди передають зброю для ЗСУ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував передачу Україні 600 ракет Brimstone. Ці ракети можна застосувати проти масових скупчень бронетехніки ворога. Міністр зазначив, що Британія розблокувала низку пакетів військової допомоги за останній рік і "йде далі" передачею Україні ескадрона основних бойових танків Challenger 2.

За його словами, Британія також надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog.

Також долучається до допомоги Україні зброєю й Естонія. Уряд цієї країни оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.

"Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 та 122 міліметри, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їх перевезення, понад сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад тисячу боєприпасів до них".

Крім того, Палата представників Нідерландів проголосувала за надання Україні ЗРК Patriot. А Данія надасть Україні 19 французьких гаубиць CAESAR. Також Україна отримає від Литви зенітні установки L-70 та два вертольоти Mi-8

Богоявлення в українській лаврі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Водохреще. Божественна літургія та чин освячення води розпочалися 19 січня о 09:00.

"Добра новина з нагоди великого світлого свята: урочисте богослужіння з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господнього, Блаженніший Митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври", - йдеться у дописі.

Митрополит побажав під час богослужіння всім українцям успіху в боротьбі зі злом.

“Ми бачимо, як багато зла є в навколишньому світі. Як багато горя і страждань воно приносить. Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, з допомогою божою досягати успіху в боротьбі зі злом…", – сказав Епіфаній.

Ворожий десант не пройде

Командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук запевнив, що вздовж усієї лінії оборони узбережжя Чорного моря організовано протидесантну оборону, на Одещині й Миколаївщині зокрема.

"Чорноморське узбережжя сьогодні – це теж лінія оборони. І ми її пильнуємо. Від початку повномасштабного вторгнення Росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону. Наше завдання - не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів", – сказав він. Крім того, минулої доби на Кінбурнській косі Миколаївської області Сили оборони знищили близько 10 рашистів і російську техніку.

Як зазначають у Генштабі, противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. На Луганщині, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області.

Авіація Сил оборони України упродовж доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

У польських школах можна буде складати іспити з української мови

Українську мову включать до іспитів у польських школах. Випускники середніх шкіл у Польщі складатимуть іспит з української мови, нововведення має вперше з’явитись у 2026 році

Про це повідомляє видання Onet Wiadomosci з посиланням на зміни до програми атестації учнів, які готують в Міністерстві освіти й науки Польщі.

"Широкий приплив громадян України до Польщі у зв’язку з військовими діями на території цієї країни може вплинути на підвищення інтересу поляків до цієї країни, її мови та культури", – пояснюють у Міносвіти Польщі.

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