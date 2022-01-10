Під час протестів у Казахстані використовували "майданні технології", - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що протестувальники в Казахстані застосовували "майданні технології"
Про це пише Sputnik Казахстан.
"Усім зрозуміло, що події в Казахстані - не стихійна акція через підвищення цін на пальне", - сказав Путін.
Він додав, що "напад на Казахстан" був актом агресії.
За словами президента РФ, у країни були використані "майданні технології".
Крім того, Володимир Путін зазначив, що "миротворці" ОДКБ залишать країну після виконання своїх функцій.
"Миротворці ОДКБ пробудуть на території Казахстану стільки, скільки треба, і, безумовно, будуть виведені", - уточнив російський президент.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що влада Казахстану має скасувати наказ стріляти на ураження.
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