Під час протестів у Казахстані використовували "майданні технології", - Путін

Про це пише Sputnik Казахстан.



"Усім зрозуміло, що події в Казахстані - не стихійна акція через підвищення цін на пальне", - сказав Путін.



Він додав, що "напад на Казахстан" був актом агресії.



За словами президента РФ, у країни були використані "майданні технології".



Крім того, Володимир Путін зазначив, що "миротворці" ОДКБ залишать країну після виконання своїх функцій.



"Миротворці ОДКБ пробудуть на території Казахстану стільки, скільки треба, і, безумовно, будуть виведені", - уточнив російський президент.

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