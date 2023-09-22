Після США Зеленський відвідає Канаду
Президент України Володимир Зеленський 22 вересня із неанонсованим візитом прибуде до Канади
Про це повідомив офіс канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
“Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го по 22 вересня (місцевий час, - ред.) 2023-го року. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно”, - йдеться у повідомленні.
Лідери країн проведуть зустріч - вони візьмуть участь у церемонії підписання угоди про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами. Також Зеленський зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті країни. Після цього він вирушить з Оттави до Торонто де зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України.
“Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. У тісній співпраці ми посилюватимемо економічний тиск на режим Путіна, пока він не почне поважати територіальну цілісність й суверенітет України”, - наголосили у офісі Трюдо.
- Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
- Крім того, в Нью-Йорку Зеленський отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards - нею відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.
- 21 вересня під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.
- Крім цього, у четвер, Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
- Президент України Володимир Зеленський 21 вересня зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні. Всі подробиці за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.63 Купівля 37.63Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе