Після США Зеленський відвідає Канаду

Про це повідомив офіс канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

“Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го по 22 вересня (місцевий час, - ред.) 2023-го року. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно”, - йдеться у повідомленні.

Лідери країн проведуть зустріч - вони візьмуть участь у церемонії підписання угоди про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами. Також Зеленський зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті країни. Після цього він вирушить з Оттави до Торонто де зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України.

“Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. У тісній співпраці ми посилюватимемо економічний тиск на режим Путіна, пока він не почне поважати територіальну цілісність й суверенітет України”, - наголосили у офісі Трюдо.