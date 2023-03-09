Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У російського загарбника вже не вистачає ні сил, ні засобів. Насправді у ворога не вистачає артилерійських снарядів. Хвиля за хвилею росіяни кидають вагнерівців на позиції Збройних Сил України поблизу Бахмута та Вугледара. Росіяни старанно приховують, але нарешті в них почалися проблеми з артилерією. Зношеність російських артилерійських стволів сягає майже половини", - зазначив Наливайченко.

За словами нардепа, половина російської артилерії вже непридатна до ведення бойових дій.

"Росіяни знищили їх своїми нескінченними обстрілами. Тобто половина російської артилерії непридатна, щоб обстрілювати українську землю та українських захисників. І росіянам немає чим замінити, немає ким відремонтувати. Путін мобілізував робочу силу, яка здатна хоч щось робити, десь працювати. Тим самим, знищуючи російських мобілізованих, зношується російське артилерійське устаткування", - підкреслив Наливайченко.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут.

1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу.

А західні високопоставлені співрозмовники CNN ствердили, що наразі кількість бойовиків приватної військової компанії Вагнера у районі Бахмута зменшується, порівнюючи з залученням регулярних військ РФ.

8 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про імовірність падіння Бахмута найближчими днями.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що в Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута.

9 березня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов наголосив, що на цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий ствердив, що в НАТО не до кінця розуміють логіку цієї війни, і заяви Єнса Столтенберга про "можливе падіння Бахмута" вказують на це.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський наголосив на важливості оборони Бахмута, що на Донеччині: це дозволяє виграти час для ЗСУ



















