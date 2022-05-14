Португалія заарештувала віллу Абрамовича за 10 млн євро, - Público
Влада Португалії заарештувала віллу російського олігарха Романа Абрамовича вартістю 10 млн євро
Про це написала газета Público.
Вілла розташована в районі Алгарві на півдні Португалії. Видання зазначає, що за два тижні до початку повномасштабної війни РФ проти України компанія Millhouse Views LLC з інвестиційного холдингу Романа Абрамовича намагалася продати будинок, однак португальська банківська державна корпорація Caixa Geral de Depósitos заявила в поліцію.
25 березня на вимогу МЗС Португалії реєстрацію вілли заморозили.
- 10 березня Британія запровадила санкції проти Абрамовича.
- 11 березня Канада ввела санкції проти Абрамовича
- Для уникнення санкцій 139-метрову яхту Абрамовича перегнали з Іспанії до Чорногорії
- Австралія запровадила санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин, зокрема Абрамовича.
- 14 березня підсанкційного олігарха Абрамовича помітили в аеропорту Ізраїлю.
- Абрамович перед санкціями переписав активи.
- 19 березня США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича.
- Абрамович через санкції вирішив продати футбольний клуб "Челсі"
- Абрамович почав рятувати свої яхти від санкцій у Туреччині.
- За інформацією WSJ, Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича.
- У квітня британський офшорний острів Джерсі заморозив активи Абрамовича на суму понад $7 млрд.
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