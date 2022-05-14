Про це написала газета Público.

Вілла розташована в районі Алгарві на півдні Португалії. Видання зазначає, що за два тижні до початку повномасштабної війни РФ проти України компанія Millhouse Views LLC з інвестиційного холдингу Романа Абрамовича намагалася продати будинок, однак португальська банківська державна корпорація Caixa Geral de Depósitos заявила в поліцію.

25 березня на вимогу МЗС Португалії реєстрацію вілли заморозили.

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