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Пролетіли близько 400 км: КНДР знову запустила балістичні ракети у напрямку Східного моря

25 липня, 2023 вiвторок
07:13
Світ КНДР, Північна Корея

Північна Корея запустила дві балістичні ракети у Східне море пізно ввечері в понеділок, вони пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж впасти

Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКШ), передає Yonhap.

"Наші військові виявили дві балістичні ракети, які Північна Корея випустила з районів поблизу Пхеньяна у Східне море об 23:55 24-го та опівночі 25-го", - йдеться в повідомленні.

Обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж впасти в море, додали у відомстві.

Зазначається також, що військові все ще аналізують останній північний ракетний запуск, щоб визначити точний тип випущених ракет.

Останній ракетний запуск Північної Кореї відбувся в той час, коли американський атомний підводний човен USS Annapolis прибув на військово-морську базу на південному острові Чеджудо в рамках зусиль з посилення спільного стримування проти загроз з боку Північної Кореї, що еволюціонують.

Що відомо про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея декілька разів випускала невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Наприклад, у листопаді 2022 року ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані. А 16 березня 2023 року за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії КНДР знову здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря.

Під час чергового запуску твердопаливної ракети середньої або великої дальності 13 квітня КНДР тестували нову балістичну ракету Hwasong-18.

Після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. 16 червня зазначалося, що вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Також у липні військові КНДР знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві. Згодом уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

Натомість ЄС засудив дії Північної Кореї, яка знову запустила балістичну ракету. Вони закликали країну відмовитися від ядерної зброї та згорнути всі ядерні програми.

19 липня КНДР запустила ще дві балістичних ракети малої дальності у бік Східного моря

Також у суботу, 22 липня, військові Північної Кореї здійснили запуск кількох крилатих ракет у Жовте море між Китаєм та Корейським півостровом.

КНДР
зброя
Південна Корея
Військові новини
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