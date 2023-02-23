Про це заявив генеральний секретар федерального міністерства з європейських та міжнародних справ Республіки Австрія Петер Лаунскі-Тіффенталь у своєму виступі на спеціальній сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

"Один з аспектів, який Австрія засуджує найрішучішим чином, є завуальовані, але легко впізнавані погрози застосування ядерної зброї, неодноразово зроблені Росією. Ядерні ризики зараз є найвищими за останні десятиліття і їх потенційні руйнівні глобальні гуманітарні та екологічні наслідки є прямою безпековою загрозою для усієї міжнародної спільноти", - наголосив він.

Лаунскі-Тіффенталь привітав спільні зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на забезпечення безпеки ядерних об’єктів України, які опинилися під загрозою через вторгнення РФ.

"Усе це підкреслює нагальну потребу щодо прогресу у ядерному роззброєнні та відмови від парадигми ядерного стримування", - зауважив він.

За словами дипломата, світ "має спільно забезпечити, щоб табу на застосування ядерної зброї не було порушено, як і не дозволити жодних погроз ядерною зброєю чи її застосування".

Генсек МЗС зазначив: Австрія залишається повністю солідарною з урядом та народом України. Ми маємо також бути чіткими у тому, що немає миру без справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Лаунскі-Тіффенталь підкреслив, що Австрія підтримує усі міжнародні зусилля, спрямовані на те, що скоєні в Україні звірства, зґвалтування, тортури та позасудові страти були розслідувані, а винні притягнуті до відповідності.

Країна також підтримує досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні, базованого на міжнародному праві та Статуті ООН.

"Ми в черговий раз закликаємо Росію зупинити цю війну, вивести свої війська з усієї території України та припинити кровопролиття", - додав він.