"Пряма безпекова загроза для усієї міжнародної спільноти": Австрія в ООН засудила ядерні погрози РФ
Австрія засудила завуальовані погрози Російської Федерації застосувати ядерну зброю та закликала країну вивести війська з України
Про це заявив генеральний секретар федерального міністерства з європейських та міжнародних справ Республіки Австрія Петер Лаунскі-Тіффенталь у своєму виступі на спеціальній сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.
"Один з аспектів, який Австрія засуджує найрішучішим чином, є завуальовані, але легко впізнавані погрози застосування ядерної зброї, неодноразово зроблені Росією. Ядерні ризики зараз є найвищими за останні десятиліття і їх потенційні руйнівні глобальні гуманітарні та екологічні наслідки є прямою безпековою загрозою для усієї міжнародної спільноти", - наголосив він.
Лаунскі-Тіффенталь привітав спільні зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на забезпечення безпеки ядерних об’єктів України, які опинилися під загрозою через вторгнення РФ.
"Усе це підкреслює нагальну потребу щодо прогресу у ядерному роззброєнні та відмови від парадигми ядерного стримування", - зауважив він.
За словами дипломата, світ "має спільно забезпечити, щоб табу на застосування ядерної зброї не було порушено, як і не дозволити жодних погроз ядерною зброєю чи її застосування".
Генсек МЗС зазначив: Австрія залишається повністю солідарною з урядом та народом України. Ми маємо також бути чіткими у тому, що немає миру без справедливості та притягнення винних до відповідальності.
Лаунскі-Тіффенталь підкреслив, що Австрія підтримує усі міжнародні зусилля, спрямовані на те, що скоєні в Україні звірства, зґвалтування, тортури та позасудові страти були розслідувані, а винні притягнуті до відповідності.
Країна також підтримує досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні, базованого на міжнародному праві та Статуті ООН.
"Ми в черговий раз закликаємо Росію зупинити цю війну, вивести свої війська з усієї території України та припинити кровопролиття", - додав він.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А також наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї
- Генсек НАТО сказав, що Альянс розчарований такою заявою Росії, та закликав її переглянути своє рішення.
- Представники країн-членів Великої сімки у спільній заяві повідомили, що не бояться ядерних погроз російського диктатора та продовжать підтримувати Україну.
- В українському МЗС також відреагували й заявили, що рішення Російської Федерації призупинити свою участь у договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.
- А Євросоюз закликав Росію повернутися до ядерної угоди.
- Згодом заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв звинуватив США у бажанні знищити його країну та знову вдався до погроз ядерною зброєю.
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