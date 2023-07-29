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Путін намагається створити напруження поза межами українських кордонів, - експерт "Центру оборонних стратегій" Хара

29 липня, 2023 субота
22:31
Війна з Росією путін пригожин

Дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара вважає, що Путін напружує ситуацію, щоб західні партнери відмовилися допомагати Україні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У НАТО немає сумнівів, що, якщо "зелені чоловічки" з'являться на території країн-членів Альянсу, то їх потрібно знищувати. Тому що зрозуміло звідки вони там. Якщо вагнерівці робитимуть провокації на території Польщі, то поляки відразу завдадуть по них удар. Путін хоче використати цей інструмент, щоб зробити напруження поза межами українських кордонів, щоб спровокувати реакцію", - пояснив Хара.

За словами експерта з питань зовнішньої та безпекової політики, не маючи успіхів на фронті й дипломатичних успіхів Путіну потрібно напружувати ситуацію, щоб західні партнери відмовилися допомагати Україні.

"Ескалація з боку РФ може бути двох типів - горизонтальна, мається на увазі провокації на території країн-членів НАТО, й вертикальна - це погрози й можливість застосування ядерної зброї, але до цього поки не доходить, вони притихли трохи. Скоріш за все ми побачимо якусь провокацію для створення підстав для такої Карибської кризи, результатом якої стануть домовленості, щоб Україна залишилася у сфері впливу РФ", - зазначив Хара.

  • Понад сто найманців ПВК Вагнера, які прибули до Білорусі, рушили в бік Сувальського коридору, що об'єднує території країн Балтії з Польщею та відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. А вже 25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

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