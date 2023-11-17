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Війна з Росією: хроніка
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Росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, - британська розвідка

17 листопада, 2023 п'ятниця
11:48
Війна з Росією

Росія прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400 через побоювання щодо західних бойових літаків в Україні

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак  A-50 MAINSTAY D для виявлення цілей над Україною для свого зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії C-400. Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

Порівняно зі звичайним наземним радаром C-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення літаків ворога на великих відстанях, оскільки його висота дозволяє йому бачити далі навколо кривизни землі.

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання в Україні бойових літаків, наданих Заходом. Існує реальна можливість того, що Росія піде на більший ризик, літаючи на MAINSTAY ближче до лінії фронту, щоб ефективно виконувати свою нову роль", - вважають у розвідці.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.

Росія
російська армія
F-16
Велика Британiя
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