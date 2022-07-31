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Війна з Росією: хроніка
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Аналітика

Росіяни перекидають техніку та підсилюють угруповання на Півдні Україні. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
31 липня, 2022 неділя
21:19
війна з Росією Сергій Згурець

Росіяни перекидають із Криму та інших ділянок фронту підрозділи та техніку на Херсонщину і Запоріжжя для того, щоб унеможливити проведення контрнаступу ЗСУ

Вибух на складі боєприпасів у Болгарії

Вибух на складі боєприпасів в Болгарії може мати відношення до України. Вибух відбувся у місті Карнобат. Вперше про це заявив один із засновників компанії Bellingcat Христо Грозєв, а потім про цей інцидент повідомив керівник компанії Emko Еміліан Гебрев. За його словами, підірвався склад боєприпасів, які замовляла одна фірма. Однак причини він не назвав. Компанія Emko є однією із двох потужних виробництв боєприпасів мінометів та гаубиць. Саме ці боєприпаси мають дуже великий попит на тлі війни в Україні. Ці вибухи відразу спровокували певні паралелі. Адже у 2014 році в Чехії були підірвані великі склади з боєприпасами. Склади з боєприпасами в Чехії теж належали компанії Emko. Ці вибухи мали безпосереднє відношення до України. Оскільки, як виявилось згодом, російське ГУР проводило операцію, аби запобігти отриманню Україною боєприпасів у Європі. Тоді був укладений контракт на велику кількість боєприпасів з компанією Emko. Підірвані боєприпаси в Чехії не повинні були відправлятись до України. Однак вже тоді стало зрозумілим, що Росія проводить такі операції для того, щоб унеможливити постачання боєприпасів до України.

Постійна загроза артилерійського та ракетного удару по Харкову

Харків постійно перебуває під суттєвою загрозою артилерійських та ракетних обстрілів. Така ситуація триватиме ще досить довго. Поки ворог не буде відкинутий до кордону і за нього, на жаль, загроза для Харкова буде зберігатись. Ворог намагається усіма силами тримати просування Збройних сил України під Харковом. Російські війська не мають успіху під Ізюмом. Росіяни не можуть розпочати наступ на Словʼянськ, однак активно використовують авіацію та артилерію для обстрілів Краснопілля, Долини та Адамівки. Цікаво те, що на Ізюмському напрямку зʼявляється інформація про те, що українські війська проводять контратаки.


Ситуація на Ізюмському та Словʼянському напрямках станом на 31 липня

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Ворог продовжує активні бойові дії в напрямку Бахмута

Інша лінія оборони, яку я вважаю виснажливою для ворога, проходить у напрямку Сіверськ-Соледар-Бахмут. По Сіверську без змін. Біля Соледару противник намагається здійснювати атаки. Найбільш тривожна ситуація навколо Бахмута. Ворогу вдалось захопити Вуглегірську ТЕС, а атаки росіян на Семигірʼя призвели до певного успіху російських військ. Зараз важливо, що лінія забезпечення біля Бахмута була під контролем українських сил. На цей напрямок ворог перекинув значну кількість сил з 2-го армійського корпусу. Також там діють бойовики ПВК "Вагнер", які є найбільш боєздатним підрозділом армії РФ. Один із напрямків, де зараз розпочалась активізація бойових дій, є Авдіївка та Донецьк. Там ворог намагається пробити лінію оборони, яка була ще з 2014 року. Ця лінія оборони ЗСУ є досить потужною. Ворог атакувє Авдіївку, Марʼїнку та Красногорівку. Ситуація на цій ділянці залишається дуже непростою.



Мапа бойових дій російської армії в напрямку Бахмута станом на 31 липня

Росіяни перекидають з інших напрямків техніку та особовий склад на Південь України

Найцікавішою ділянкою фронту залишається Південь України. Зараз важко визначити динаміку бойових дій, але ми можемо бачити, як ЗСУ успішно знищує логістичні шляхи російської армії на цьому напрямку. Це мости біля Нової Каховки та Херсона. Після ударів Himars, ці мости вже не виконують завдання логістичних шляхів для окупантів. Ворог і намагається полагодити ці мости. Однак координати цих мостів не змінились і вони перебувають в зоні ураження наших РСЗВ. Також слід зауважити, що росіяни перекидають із Криму та інших ділянок фронту підрозділи на Херсонщину та Запоріжжя для того, щоб унеможливити проведення контрнаступу ЗСУ. Ситуація на цій ділянці фронту буде залежати від того, наскільки ефективно ЗСУ зможуть підготувати контрнаступ.

Ситуація на Півдні України станом на 31 липня

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