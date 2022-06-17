Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Громадянин Росії проживав на Херсонщині, а під час окупації почав співпрацювати з представниками ворога та обійняв посаду так званого голови Скадовської районної військової адміністрації. Першою заступницею стала колабораціоністка з України.

"Підозрювані активно займаються добором інших працівників окупаційного органу та підпорядкованих установ і організацій. Окрім того, діючи в інтересах країни-агресора, вони закликають мешканців регіону підкоритися окупаційним військам, висловлюють підтримку дій загарбників спрямованих на порушення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Російські окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Скадовську Херсонській області.

Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці.

ДБР звинуватило мера Святогірська Володимира Бандуру в державній зраді. Російська влада в тимчасово окупованій Донеччині призначила колабораціоніста головою "адміністрації" міста.

Володимир Бандура в жовтні 2020 року переміг на виборах як висуванець ОПЗЖ і став мером Святогірська. Нещодавно "прославився" тим, що звинуватив Збройні Сили України у підпалі скиту Святогірської лаври, який загорівся внаслідок російських обстрілів.

Серед інших "відомих" колаборантів, звинувачених у держзраді, можна згадати нардепа Іллю Киву. 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук. 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду. 10 травня слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії, обвинувальний акт скерували до суду.

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