Росіянину та українці оголосили підозри за очолення окупаційної адміністрації Скадовського району Херсонщини
Прокуратура повідомила про підозру громадянину РФ, який очолив Скадовську районну військову адміністрацію, та його помічниці, українці, яка стала заступницею
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Громадянин Росії проживав на Херсонщині, а під час окупації почав співпрацювати з представниками ворога та обійняв посаду так званого голови Скадовської районної військової адміністрації. Першою заступницею стала колабораціоністка з України.
"Підозрювані активно займаються добором інших працівників окупаційного органу та підпорядкованих установ і організацій. Окрім того, діючи в інтересах країни-агресора, вони закликають мешканців регіону підкоритися окупаційним військам, висловлюють підтримку дій загарбників спрямованих на порушення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Зловмисникам повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
- Російські окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Скадовську Херсонській області.
- Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці.
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ДБР звинуватило мера Святогірська Володимира Бандуру в державній зраді. Російська влада в тимчасово окупованій Донеччині призначила колабораціоніста головою "адміністрації" міста.
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Володимир Бандура в жовтні 2020 року переміг на виборах як висуванець ОПЗЖ і став мером Святогірська. Нещодавно "прославився" тим, що звинуватив Збройні Сили України у підпалі скиту Святогірської лаври, який загорівся внаслідок російських обстрілів.
- Серед інших "відомих" колаборантів, звинувачених у держзраді, можна згадати нардепа Іллю Киву. 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук. 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду. 10 травня слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії, обвинувальний акт скерували до суду.
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