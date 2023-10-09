Російські хакери заявили про кібератаки на урядові сайти Ізраїлю

Про це повідомляє Bloomberg.

Хакерська група Killnet, яка, як вважають експерти, складається з росіян, оголосила, що атакує всі урядові системи Ізраїлю. Killnet звинуватила Ізраїль у кровопролитті, підтримці України та НАТО. Група стверджувала, що збій в роботі сайту ізраїльського уряду та сайту агентства безпеки Shin Bet 8 жовтня є наслідком їхніх атак.

Водночас хакерська група Anonymous Sudan, яку експерти з кібербезпеки також пов'язують із РФ, оголосила про підтримку "палестинського опору" та взяла на себе відповідальність за атаки на сайт газети Jerusalem Post вранці 9 жовтня. Редакція видання написала у X (раніше Twitter), що сайт "зазнав кількох кібератак", але його відновили.

"Очевидно, що інші російські хакери також обирають сторону та активно підтримують ХАМАС у їхній війні проти Ізраїлю. Їхні дії більше схожі на кон'юнктурні страйки. Конфлікт створює заголовки, які приваблюють такі групи, як Killnet, які намагаються монетизувати атаки. Це все свідчить про те, що Росія на боці ХАМАСу та проти Ізраїлю", — сказав експерт із розвідки загроз у фірмі з кібербезпеки Truesec AB Маттіас Велен.

Фірма з кібербезпеки Group IB заявила, що хакерська група AnonGhost зламала мобільний застосунок, який попереджує ізраїльтян про запуск ракет. Хакери вставили сповіщення з такими фразами, як "смерть Ізраїлю" та "ядерна бомба йде" поряд зі свастикою. У заяві в Telegram AnonGhost заявила, що "ніколи не буде мовчати".

Проізраїльські угруповання також здійснюють атаки на сайти палестинських організацій. Одна з груп заявила, що 8 жовтня заблокувала сайт Палестинського національного банку та сайт ХАМАСу, які 9 жовтня обидва все ще були недоступні.

"Останні кілька днів не були дуже помітними з точки зору кібернетики. Деякі групи здійснювали атаки на деякі сайти новин і урядові сайти, але це не було серйозним або тривалим", – сказав керівник штабу ізраїльської фірми з кібербезпеки Check Point Software Technologies Ltd Гіл Мессінг.

Раніше політолог Михайло Пелліверт заявив у етері Еспресо, що 7 жовтня крім ракетної атаки Ізраїль зазнав і потужної кібератаки, а ізраїльська влада розглядає кілька країн, які можуть бути причетними до кібератак на ізраїльські військові технології.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня, палестинські збройні формування ХАМАС та Ісламський джихад одразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни. Востаннє цей пункт застосовували під час Війни Судного дня в 1973 році.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу пообіцяли вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Гази без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив про "досягнення цілей" нападу і готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я.