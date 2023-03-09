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Розширення НАТО: Туреччина відновила переговори з Фінляндією і Швецією

9 березня, 2023 четвер
20:15
Світ фінляндія швеція нато

У Брюсселі 9 березня відновилися переговори Туреччини з Фінляндією і Швецією щодо вступу двох останніх у НАТО

Зустріч приймає генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомила пресслужба Альянсу.

Це вже треті переговори у рамках Постійного спільного механізму, заснованого на основі тристороннього меморандуму, який підписали на полях саміту НАТО у Мадриді у червні 2022 року.

Столтенберг на відкритті засідання зазначив, що Фінляндія та Швеція здійснили безпрецедентні кроки, реагуючи на застереження Туреччини. "Зараз час, щоб усі союзники завершили процес ратифікації та запросили Фінляндію та Швецію як повноправних членів Альянсу перед наступним самітом НАТО у Вільнюсі", - заявив генсек.

На засіданні обговорили те, що вже було зроблено для виконання прописаних у меморандумі домовленостей. Зокрема, відзначає пресслужба Альянсу, між країнами вже немає обмежень на експорт зброї, суттєво покращено співпрацю для протидії тероризму і Швеція невдовзі схвалить закон, що додатково посилить законодавство у цій сфері і стосуватиметься також "Робітничої партії Курдистану".

"Сторони погодилися, що швидка ратифікація заявок Фінляндії та Швеції – в інтересах усіх сторін, і їхній вступ посилить Альянс. Туреччина, Фінляндія та Швеція також погодилися щодо довгострокової значущості Постійного спільного механізму у питанні протидії тероризму та домовилися продовжувати співпрацю у цьому форматі і ще раз зустрітися перед самітом у Вільнюсі", - зазначають у комюніке.

  • 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
  • 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. 
  • 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
  • 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
  • Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
  • 11 лютого стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
  • 19 лютого Фінляндія заявила, що готова вступити до НАТО, навіть якщо заявку Швеції не ратифікують.
Швеція
Туреччина
Фінляндія
НАТО
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