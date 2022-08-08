"Сфера особистої дружби з Путіним є частиною приватного життя": німецькі соціал-демократи не виключили Шредера з партії
Арбітражний комітет відділення партії у Ганновері у понеділок, 8 серпня, відхилив пропозицію виключення ексканцлера Герхарда Шредера з керівної соціал-демократичної партії Німеччини
Про це повідомило видання Euronews.
Як йдеться у повідомленні, регіональний підрозділ керівної соціал-демократичної партії в Ганновері відхилив пропозицію виключити колишнього канцлера Герхарда Шредера з партії.
Деякі члени соціал-демократичної партії прагнули усунути Шредера через його тісні зв'язки з Москвою та президентом Росії Володимиром Путіним. Але арбітражний комітет відділення партії у Ганновері постановив у понеділок, що його дії не порушують правила партії.
"Комітет зазначив, що колишній канцлер завдав "шкоди партії" і що "чітке дистанціювання" від російського лідера було б "бажаним", але арбітражна комісія вважає, що сфера особистої дружби є частиною приватного життя", - пише Euronews.
Також повідомляється, що 17 членів партії подали заявку на виключення колишнього канцлера з партії. Рішення залишити Шредера ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом місяця.
78-річний Герхард Шредер обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 рік і був лідером соціал-демократів з 1999 по 2004 рік.
"Тривалі зв’язки Шредера з російським державним енергетичним сектором після того, як Росія вторгнулася в Україну, зруйнували його політичне становище", - пише видання.
- Відзначимо, що лише у травні Шредер пішов з посади голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть", у якій працював з 2017 року. 2021 року Шредера переобрали на посаду. Крім Роснєфті Шредер також був головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора російського Північного потоку-2, яка тісно пов'язана з Газпромом. До того Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року.
- Ексканцлер раніше критикував війну РФ проти України, але відмовився засудити Путіна, якого називає своїм близьким другом. Шредер заявив, що дистанціювання від Путіна не допоможе у нинішній ситуації.
- Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера офіційно висунули до складу ради директорів російської державної компанії "Газпром".
- 26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.
- Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні.
- Президент Німеччини Штайнмаєр піддав критиці колишнього німецького канцлера Шредера за прихильність того до російських енергетичних компаній.
- 18 травня федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилася за виключення колишнього канцлера з лав правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) через тісні зв'язки з російським режимом.
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