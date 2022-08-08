Про це повідомило видання Euronews.

Як йдеться у повідомленні, регіональний підрозділ керівної соціал-демократичної партії в Ганновері відхилив пропозицію виключити колишнього канцлера Герхарда Шредера з партії.

Деякі члени соціал-демократичної партії прагнули усунути Шредера через його тісні зв'язки з Москвою та президентом Росії Володимиром Путіним. Але арбітражний комітет відділення партії у Ганновері постановив у понеділок, що його дії не порушують правила партії.

"Комітет зазначив, що колишній канцлер завдав "шкоди партії" і що "чітке дистанціювання" від російського лідера було б "бажаним", але арбітражна комісія вважає, що сфера особистої дружби є частиною приватного життя", - пише Euronews.

Також повідомляється, що 17 членів партії подали заявку на виключення колишнього канцлера з партії. Рішення залишити Шредера ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом місяця.

78-річний Герхард Шредер обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 рік і був лідером соціал-демократів з 1999 по 2004 рік.

"Тривалі зв’язки Шредера з російським державним енергетичним сектором після того, як Росія вторгнулася в Україну, зруйнували його політичне становище", - пише видання.

Відзначимо, що лише у травні Шредер пішов з посади голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть", у якій працював з 2017 року. 2021 року Шредера переобрали на посаду. Крім Роснєфті Шредер також був головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора російського Північного потоку-2, яка тісно пов'язана з Газпромом. До того Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року.

Ексканцлер раніше критикував війну РФ проти України, але відмовився засудити Путіна, якого називає своїм близьким другом. Шредер заявив, що дистанціювання від Путіна не допоможе у нинішній ситуації.

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера офіційно висунули до складу ради директорів російської державної компанії "Газпром".

26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні.

Президент Німеччини Штайнмаєр піддав критиці колишнього німецького канцлера Шредера за прихильність того до російських енергетичних компаній.

18 травня федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилася за виключення колишнього канцлера з лав правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) через тісні зв'язки з російським режимом.