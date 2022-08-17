"Щасливе влучання!": Резніков повідомив про пожежу біля боулінг-клубу в Криму
Міністр оборони України Олексій Резніков 17 серпня заявив про "загорання недопалків" біля боулінг-клубу в окупованому Криму
Про це він написав у твіттері.
"За інсайдерською інформацією, пожежа недопалків на території Криму сталася біля боулінг-клубу. Щасливе влучання!" - наголосив він.
- 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
- В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО. А джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна. У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- 9 серпня The Wall Street Journal написало, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян. А The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- 10 серпня супутникові знімки сервісу Planet Labs зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму. Forbes дослідив, що вартість знищеної 9 серпня російської авіатехніки, розміщеної на аеродромі в Криму складає $650 млн – $850 млн.
- 16 серпня в Джанкойському районі Криму було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами. У той же день з'явилися перші фото складу боєприпасів біля Джанкоя
- 17 серпня в Джанкої боєприпаси перестали детонувати.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе