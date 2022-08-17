Про це він написав у твіттері.

"За інсайдерською інформацією, пожежа недопалків на території Криму сталася біля боулінг-клубу. Щасливе влучання!" - наголосив він.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО. А джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна. У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

9 серпня The Wall Street Journal написало, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян. А The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

10 серпня супутникові знімки сервісу Planet Labs зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму. Forbes дослідив, що вартість знищеної 9 серпня російської авіатехніки, розміщеної на аеродромі в Криму складає $650 млн – $850 млн.

16 серпня в Джанкойському районі Криму було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами. У той же день з'явилися перші фото складу боєприпасів біля Джанкоя

17 серпня в Джанкої боєприпаси перестали детонувати.

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