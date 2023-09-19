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Сили оборони: на Таврійському напрямку дві доби поспіль зростають втрати противника

19 вересня, 2023 вiвторок
15:41
Війна з Росією знищені окупанти

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що за останню добу в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ “Таврія” було ліквідовано 293 окупанти й знищено 47 одиниць ворожої техніки

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"В зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Таврія" окупанти здійснили понад 10 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, в районі Марʼїнки. На Мелітопольському напрямку, в районі населеного пункту Роботине, противник вів безрезультатні наступальні дії. Таким чином окупанти намагаються відновити втрачені позиції", - повідомив Штупун.

Полковник ЗСУ також наголосив, що наступальна операція Сил оборони на Південному напрямку продовжується.

"Противник отримав жорстку відсіч. Сили оборони продовжують наступальну операцію. Також варто відзначити, що за останні дві доби зростають загальні втрати ворога. Позавчора було ліквідовано 313 окупантів. Вчора на Таврійському напрямку втрати противника склали 293 особи. Також 4 окупанти здались в полон та було знищено 47 одиниць ворожої техніки", - додав він.

Ситуація на фронті: останні новини

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Уже 17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згодом заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що після успішного просування ЗСУ відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.

Також напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за ще один тиждень повномасштабної війни українські захисники звільнили від окупантів 2 кв. км на Бахмутському напрямку, а також 5,2 кв. км української території на південному фронті.

Таким чином станом на 18 вересня звільнена площа під Бахмутом складає 51 кв. км, а на південному фронті від початку контрнаступу ЗСУ звільнили уже 261,7 кв. км.

19 вересня в ISW заявили, що нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян.

19 вересня у Міноборони Великої Британії повідомили, що російські окупаційні війська зосередили сили для просування на Херсонському напрямку, а з півдня та сходу навпаки почали відводити свої підрозділи

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Контрнаступ ЗСУ
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