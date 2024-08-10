Олексій Середа вийшов до фіналу стрибків з 10-метрової вишки на Олімпіаді-2024
Український стрибун у воду Олексій Середа вийшов до фіналу стрибків з 10-метрової вишки на Олімпіаді-2024 у Парижі
Про це повідомляють Верховна Рада і "Суспільне Спорт".
Зазначається, що спортсмен йшов передостаннім перед заключним раундом, однак завдяки стрибку на 86.40 бала вирвав місце у топ-12. Так він тримається на 11 місці.
Фінал за участі Олексія Середи відбудеться 10 серпня о 16:00.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.
Золото
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.
Срібло
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.
Бронза
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.
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