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Огляд

Смерть Узєлкова, вибір Реброва, успіх "Шахтаря" та невдача "Динамо": головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
9 листопада, 2024 субота
16:40
Спорт Вʼячеслав Узєлков

З 4 по 9 листопада 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: помер боксер Вʼячеслав Узєлков, "Шахтар" переміг швейцарський "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів, а Сергій Ребров оголосив список футболістів на матчі Ліги націй у листопаді

Зміст

Помер боксер Вʼячеслав Узєлков

У суботу, 9 листопада, стало відомо про смерть українського боксера Вʼячеслава Узєлкова. Інформацію підтвердив колишній очільник ФБУ Володимир Продивус.

Колишньому чемпіону WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі (до 79,38 кг) було лише 45 років.

У 2012 році Узєлков переніс інсульт. У 2024 році в боксера діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні йому зробили операцію на серці.

Нещодавно Вʼячеслав Узєлков отримав інвалідність другої групи.

Футболіст "Манчестер Юнайтед" отримав український паспорт

Півзахисник молодіжної команди "Манчестер Юнайтед" Зак Бауманн отримав паспорт громадянина України.

"Я дуже радий, що врешті став громадянином України й що тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги! І не тільки на футбольному полі", - прокоментував подію 17-річний Зак Бауманн.

Футболіст народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї. У вересні Бауманн підписав перший професійний контракт з "Манчестер Юнайтед". Зараз українець грає за юнацьку та молодіжну команди МЮ.

Зак Бауманн

Зак Бауманн, Фото: УАФ

Україна в єврокубках: успіх "Шахтаря" та невдача "Динамо"

Цього тижня були зіграні матчі 4-го туру Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно. Єдиний представник України в ЛЧ "Шахтар" здобув першу перемогу у цьогорічному розіграші.

Матч 4-го туру ЛЧ "Шахтар" - "Янг Бойз" закінчився перемогою української команди над швейцарцями з рахунком 2:1.

На 27-й хвилині Кастріот Імері вивів "Янг Бойз" вперед, проте гравці "Шахтаря" показали характер та здійснили камбек ще у першому таймі. Голами відзначились Олександр Зубков і Георгій Судаков.

Тепер у "Шахтаря" 4 бали та 28 позиція у турнірній таблиці. Для виходу у наступний раунд потрібно фінішувати не нижче 24 місця. На українців чекають матчі проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Шахтар, Шахтар - Янг Бойз

Шахтар, Фото: Getty Images

А от у "Динамо" справи в єврокубках йдуть набагато гірше. Кияни, які змагаються у Лізі Європи, досі не здобули жодної перемоги. 

Матч "Динамо" - "Ференцварош" закінчився розгромною поразкою української команди з рахунком 0:4. Дубль у ворота киян оформив Барнабаш Варга, ще по голу забили Крістоффер Захаріассен і Матеус Салданья.

Важливо відзначити, що "Динамо" вже на 16-й хвилині залишилося у меншості через вилучення Владислава Дубінчака за грубу гру. Усі голи у ворота киян були забиті вже у другому таймі.

Після 4-го туру "Динамо" ділить останню позицію у турнірній таблиці з ізраїльським "Маккабі Тель-Авів". В обидвох команд по 0 балів.

Наступний матч ЛЄ пройде 28 листопада. Суперник "Динамо" - "Вікторія Плзень".

Динамо - Ференцварош

Динамо - Ференцварош, Фото: Getty Images

Промоутер спрогнозував революційні зміни у карʼєрі Усика

Оскар Де Ла Хойя думає, що український боксер Олександр Усик змінить вагову категорію. Заяву щодо українця промоутер зробив у контексті бою Хільберто Раміреса та Кріса Біллем-Сміта за титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у важкій вазі (до 90,7 кг).

За словами Де Ла Хойї, він прогнозує, що Усик змінить вагову категорію та повернеться з надважкої ваги до крузервейту, і тоді може зустрітись з Хільберто Раміресом.

Цікаво, що сам Рамірес також говорив про амбіції побитись з Усиком.

Олександр Усик

Олександр Усик, Фото: Getty Images

Ребров обрав гравців на вирішальні матчі Ліги націй

Серед викликаних до національної команди футболістів відсутні вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко та хавбек італійської "Дженоа" Руслан Малиновський. Опорний півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко потрапив до резервного списку.  

Натомість дебютувати за збірну України може інший гравець середини поля - Єгор Ярмолюк з англійського "Брентфорда". 

У перший список потрапив Віктор Циганков, але у результаті стало відомо, що вінгер не встигне відновитись від травми. Замість нього викликали Віталія Буяльського.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник, Тарас Степаненко, Данило Сікан (усі — "Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Владислав Кабаєв ("Динамо").

Збірна України, Україна - Грузія

Збірна України, Україна - Грузія, Фото: Getty Images

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Збірна України, Україна - Чехія

Збірна України, Україна - Чехія, Фото: Getty Images

Кубок України: відбулось жеребкування 1/4 фіналу

На цьому етапі турніру зіграють 8 команд, які вдало виступили в 1/8 фіналу. У боротьбі за Кубок України залишаються представники УПЛ "Динамо", "Шахтар", "Олександрія", "Полісся", "Рух" і "Верес", а також першолігові "Вікторія" та "Буковина". 

Базова дата матчів 1/4 фіналу — 2 квітня. 

Кубок України з футболу

1/4 фіналу

"Олександрія" - "Шахтар"

"Буковина" - "Вікторія"

"Верес" - "Полісся"

"Рух" - "Динамо"

Дмитро Криськів, Шахтар, Ліга чемпіонів

Дмитро Криськів, Фото: Getty Images

Мудрик забив найкращий гол туру у Лізі конференцій

Хоч українські команди не кваліфікувались у Лігу конференцій, проте у цьому турніри є футболісти, які презентують нашу країну. Зокрема, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик.

Цього тижня лондонський "Челсі" просто розтрощив вірменський "Ноах". Англійці перемогли суперника з рахунком 8:0. 

Весь матч за "синіх" відіграв Михайло Мудрик. На 39-й хвилині вінгер класно пробив з-за меж штрафного майданчика та зробив рахунок 5:0. На рахунку Мудрика вже 2 голи та 3 асисти у трьох матчах Ліги конференцій. Він лідирує у "гонці асистентів".

Натомість на офіційному сайті УЄФА гол Мудрика визнали найкращим у 3-му турі Ліги конференцій.

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Сергій Ребров
Олександрія
Кубок України
ФК Рух
Михайло Мудрик
Ліга конференцій
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ФК Буковина
ФК Верес
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