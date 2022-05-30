США і Велика Британія протистоять Старій Європі за перемогу України, - Юнус
Політолог, експерт з питань міжнародної політики Раміс Юнус вважає, що країни Старої Європи три місяці нічого не хотіли робити, але Україна за вуха їх дотягнула до шостого пакета санкцій. Стара Європа не зацікавлена у справжній перемозі України тому, що для неї важливіше зберегти ситуацію і загнати проблему всередину
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Політолог зазначив: "Затримання прийняття шостого пакета санкцій та какофонія з боку країн Західної Європи у вигляді, заяви Макрона і його міністрів з приводу ЄС, підтакування Шольца, затримка постачання гаубиць та німецького озброєння, пропозиція італійців щодо чотирьох капітулянтських пунктів, потім заяви у Давосі, проблема ухвалення нафтового ембарго – це все разом говорить, що у Європі лобісти будуть до кінця шукати лазівки для того, щоб затягнути реальну підтримку України".
Раміс Юнус підкреслив, що будь-яка підтримка України – це тиск на Росію, тому не всі країни у цьому зацікавлені.
"І сьогодні іде протистояння з одного боку США та Велика Британія і з другого боку Стара Європа, яка не зацікавлена у справжній перемозі України тому, що для них важливіше зберегти ситуацію у такому ж стані, який вийде і як було у 2015 році. Для них важливо загнати проблему всередину. І тому дуже важливо, щоб Україна та її суспільство розуміли, що потрібно продовжувати диктувати свої умови, як це відбувалося останні три місяці. Країни Старої Європи ці три місяці взагалі нічого не хотіли робити, але Україна за вуха їх дотягнула до шостого пакета санкцій. Ось і продовжуйте їх далі тягнути за вуха до сьомого пакета"- зауважив експерт з питань міжнародної політики.
Юнус додав, що зараз ситуація для України краща ніж була три місяці тому, відповідно, своїми успіхами на фронті потрібно продовжувати дипломатично тиснути на Стару Європу і жорстко припиняти, навіть, натяки на якісь територіальні поступки.
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