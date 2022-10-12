США закликали понад 100 країн підтримати резолюцію щодо засудження анексїі Росією територій України
Держсекретар США Ентоні Блінкен і його заступниця Вікторія Нуланд закликали понад 100 країн підтримати резолюцію про засудження анексії Росією територій України
Про це пише CNN.
"Мова йде про те, щоб колективно сказати "ні" прямому порушенню Статуту ООН, сказати "ні" спробі вкрасти землю шляхом застосування сили", - наголосив речник Держдепартаменту Нед Прайс.
Ентоні Блінкен і Вікторія Нуланд провели віртуальну зустріч із представниками понад 100 країн, щоб закликати їх підтримати резолюцію про засудження російської анексії територій України. Представники адміністрації президента США Джо Байдена націлені отримати 100 голосів "за". Для ухвалення документа необхідна підтримка від двох третин держав.
У США очікують, що РФ виступить проти резолюції, проте спостерігатимуть і за іншими країнами, які не підтримають документ. Зокрема, за Індією, яка минулого тижня утрималася від голосування в Радбезі ООН щодо цього ж питання.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
- 30 вересня Рада Безпеки ООН голосувала за резолюцію про невизнання жодних змін у територіальному статусі України на тлі спроб РФ анексувати тимчасово окуповані території.
- Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію українських територій.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розкритикував таку позицію РФ.
- 7 жовтня Британія виступила проти таємного голосування із засудженням "референдумів" у ГА ООН, якого хотіла Росія.
- 10 жовтня Генасамблея ООН відкинула пропозицію Росії щодо закритого голосування резолюції про осуд анексії РФ територій України.
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