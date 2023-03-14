Про це інформує Bloomberg.

"Я вважаю, що немає жодних причин, через які ратифікація заявок не може бути забезпечена до саміту цього літа як для Фінляндії, так і для Швеції", - наголосив Салліван перед переговорами зі спецрадником і прессекретарем президента Туреччини Ібрагімом Каліном.

Радник американського президента зробив цю заяву, оскільки на Туреччину та Угорщину наростає тиск з метою схвалити розширення військового альянсу.

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Повідомляється, що офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії намагаються вийти з ситуації, яка стримує розширення Північноатлантичного альянсу відтоді, як у червні дві скандинавські країни подали заявки на вступ до нього.

Туреччина, єдина, окрім Угорщини, прагне за згоду на вступ у НАТО ліквідувати угруповання Швеції, які Анкара вважає терористичними.