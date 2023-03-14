США закликали Туреччину схвалити заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Туреччину ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО
Про це інформує Bloomberg.
"Я вважаю, що немає жодних причин, через які ратифікація заявок не може бути забезпечена до саміту цього літа як для Фінляндії, так і для Швеції", - наголосив Салліван перед переговорами зі спецрадником і прессекретарем президента Туреччини Ібрагімом Каліном.
Радник американського президента зробив цю заяву, оскільки на Туреччину та Угорщину наростає тиск з метою схвалити розширення військового альянсу.
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Повідомляється, що офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії намагаються вийти з ситуації, яка стримує розширення Північноатлантичного альянсу відтоді, як у червні дві скандинавські країни подали заявки на вступ до нього.
Туреччина, єдина, окрім Угорщини, прагне за згоду на вступ у НАТО ліквідувати угруповання Швеції, які Анкара вважає терористичними.
- 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
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