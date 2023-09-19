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Головна Світ Столтенберг обговорив з Ердоганом "зернову угоду" та членство Швеції у НАТО

Столтенберг обговорив з Ердоганом "зернову угоду" та членство Швеції у НАТО

19 вересня, 2023 вiвторок
09:29
Світ Єнс Столтенберг і Ерджем Ердоган

У вівторок, 19 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Нью-Йорку провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час якої сторони обговорили відродження Чорноморської зернової ініціативи та вступ Швеції до Альянсу

Про це генсек НАТО повідомив у Х (Twitter).

"Радий зустріти президента Ердогана у Нью-Йорку. Ми обговорювали посилення нашої боротьби з тероризмом, і я подякував йому за роботу Туреччини щодо відновлення чорноморської зернової угоди", - написав Столтенберг.

За його словами, згідно з домовленістю у Вільнюсі парламент Туреччини якомога швидше розгляне членство Швеції в НАТО.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна передала Туреччині пропозицію щодо продовження роботи "зернового коридору" без участі Росії, але остаточної відповіді наразі не отримала.

16 вересня Кубраков повідомив, що після того, як Росія вийшла із зернової угоди, окупанти 118 разів обстріляли порти України. Близько третини інфраструктури пошкоджено або знищено.

Також вранці 18 вересня судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором і зараз прямує до Босфору із металом і ріпаком на борту.

Нью-Йорк
Швеція
Туреччина
зерно
Реджеп Ердоган
Єнс Столтенберг
НАТО
Чорне море
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