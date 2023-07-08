Про це полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в ефірі Еспресо.

"Я впевнений, що Захід через свої закриті канали доніс до Путіна, що це погана ідея. Я маю на увазі, що американський уряд чітко дав зрозуміти, що застосування ядерної бомби буде розглядатися як напад на НАТО, тому що наслідки неминуче торкнуться країн НАТО. Тому логічно, що росіяни не захочуть цього робити. Однак не слід забувати, що ми маємо справу з не зовсім логічною твариною, тобто Путіним, і завжди буде можливо, що він захоче використати будь-що, аби тільки втримати владу в своїх руках", - вважає Грант.

Він сказав, що перш ніж розглядати будь-яку реакцію Заходу, слід пам'ятати, що ця війна здебільшого ведеться заради російської громадської думки.

"Його дії напряму залежать від громадської думки росіян, на пульсі якої постійно знаходиться його рука. Чи ця думка зараз на користь підриву АЕС? Не знаємо. Але якщо він подумає, що наважившись на цей крок, громадська думка надасть йому необхідну підтримку або зробить його сильнішим, то він це зробить Окрім всього іншого, найперше нам потрібно зазирнути всередину Росії, щоб зрозуміти, про що вона говорить і як думає", - додав полковник.

На його думку, підрив АЕС безумовно сколихне Захід.

"Але сумніваюся, що люди там будуть здатні на якусь виняткову реакцію. Нічого особливого вони не зробили після підриву Каховської ГЕС. І це справді в голову не вкладається, адже якби дамбу підірвали в будь-якій іншій країні світу, навіть у Китаї, то західні країни поспішали б з допомогою, забезпечили б необхідним обладнанням, собаками-шукачами і всім, чим завгодно. Вони б відправили туди все, що могли, як зрештою вони завжди роблять під час катастроф, але у випадку з Україною вони нічого не зробили, і боюся, що це може повторитися знову", - підсумував Грант.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. А вже 2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України. Тоді ж гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агенція не зафіксувала ознак мінування ЗАЕС. За його словами, попри це фахівці "надзвичайно насторожені". Згодом з'явилися супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об'єктів. Про мінування саме цього енергоблока раніше повідомляв Генштаб.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

На територію окупованої ЗАЕС 6 липня прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна - Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС

7 липня США в ОБСЄ закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором".

Також 7 липня стало відомо, що місія МАГАТЕ отримала можливість оглянути декілька об'єктів Запорізької АЕС, крім даху, проте жодних ознак вибухівки не виявила.