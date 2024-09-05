"Кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - Зеленський про зміни в уряді
Президент України Володимир Зеленський заявив, що від усіх новопризначених міністрів очікує визначених результатів впродовж осені
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
Президент зазначив, що вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур до уряду. Він наголосив, що зараз важливо, щоб усі урядові інституції працювали активніше, ніж це було раніше, на усіх рівнях.
Серед завдань Зеленський назвав:
- збільшення інвестицій партнерів в оборонне виробництво України
- активніше просування в перемовному процесі із Євросоюзом, зокрема, підготовка майбутньої угоди про вступ
- більшу взаємодію та взаєморозуміння між центральною владою та громадами
- більшу підтримку для фронту та українців, збільшення постачання зброї
- захист об’єктів енергетики та відбудову зруйнованих
- чітку ветеранську політику
- чітку протидію російській пропаганді за кордоном
- роботу з глобальною українською спільнотою
- забезпечення фінансової стабільності України, зокрема, активізацію роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України
"Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - підсумував Зеленський.
Зазначимо, що Верховна Рада:
- призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга;
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;
- призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
- проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
- призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України;
- підтримала призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів України;
- підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.
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