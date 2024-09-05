"Кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - Зеленський про зміни в уряді

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур до уряду. Він наголосив, що зараз важливо, щоб усі урядові інституції працювали активніше, ніж це було раніше, на усіх рівнях.

Серед завдань Зеленський назвав:

збільшення інвестицій партнерів в оборонне виробництво України

активніше просування в перемовному процесі із Євросоюзом, зокрема, підготовка майбутньої угоди про вступ

більшу взаємодію та взаєморозуміння між центральною владою та громадами

більшу підтримку для фронту та українців, збільшення постачання зброї

захист об’єктів енергетики та відбудову зруйнованих

чітку ветеранську політику

чітку протидію російській пропаганді за кордоном

роботу з глобальною українською спільнотою

забезпечення фінансової стабільності України, зокрема, активізацію роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України

"Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, що Верховна Рада: