Від Севастополя до Києва: Стефанішина заявила, що в угоді про членство в ЄС не може бути питань щодо території України
За словами віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, угода про членство України в Європейському Союзі не має містити жодних територіальних обмежень
Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.
"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва", – наголосила Стефанішина.
Вона акцентувала, Україна у своїй переговорній рамці, яку представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, наголошуватиме: жодних обмежень щодо територіального застосування угоди про членство в Євросоюзі не може бути.
"Стосовно війни і членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень", – зазначила віцепремʼєр-міністерка.
Також вона зауважила, є спеціальна процедура Європейської комісії, згідно з якою надається рекомендація щодо здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, наприклад як у випадку Кіпру.
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