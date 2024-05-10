Від Севастополя до Києва: Стефанішина заявила, що в угоді про членство в ЄС не може бути питань щодо території України

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва", – наголосила Стефанішина.

Вона акцентувала, Україна у своїй переговорній рамці, яку представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, наголошуватиме: жодних обмежень щодо територіального застосування угоди про членство в Євросоюзі не може бути.

"Стосовно війни і членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень", – зазначила віцепремʼєр-міністерка.

Також вона зауважила, є спеціальна процедура Європейської комісії, згідно з якою надається рекомендація щодо здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, наприклад як у випадку Кіпру.