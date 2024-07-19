Я зрозумів, що інститут нашої держави повністю наскрізь знищений, - ексрозвідник Червінський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ви офіцер, робите свою роботу, готові віддати своє життя, і тут вас нахабно, цинічно затримують. Я спочатку не повірив, що таке можливо. Я на судах відповідаю, показую докази, довожу, що ось чорним по білому написано, що це неправда. Суддя не звертає на все це увагу і продовжує засідання. Я провів 30 років у правоохоронній системі й раніше з таким не стикався, можливо, я таке не робив ніколи й навіть не уявляв, що так можуть робити. Але я зрозумів, що наша держава повністю наскрізь знищена, як сам інститут держави. Про верховенство права взагалі неможливо говорити у цій ситуації з такими судами. Тобто 30 років я жив ідеалами справедливості, а тут виявляється, що я живу в іншій країні", - зазначив Роман Червінський.

За його словами, підтримка людей була єдиною надією за весь час судових тяганин. Єдина сила, яка залишалася, - сила народу, сила гласності та сила четвертої влади, медіа.

"Тобто ця сила непереборна, як би вони там не махлювали, не крутили цими матеріалами, як би судді самовідводилися, не іменували себе суддями, але все потихеньку йде до справедливості, до правди, і воно дійде. Чим швидше ми пройдемо, тим більше наш весь народ усвідомить, що ця брехня є не просто вибірковою, вона скрізь. Влада користується якимись брехливими меседжами, заходами, подіями, тобто це виходить пропагандистська медійна війна проти свого ж народу, проти справедливості з метою продовження використання владних повноважень у своїх особистих інтересах на всіх фронтах", - підкреслив ексрозвідник.

Полковник СБУ додав, що здивувався, бо за 30 років своєї служби зараз знайшов таких офіцерів та генералів, які готові змінювати покази на 180 градусів. Сьогодні цей генерал каже була операція, а завтра, що заборонив її проведення ще місяць до того, як вона відбувалась.

"Я знаю, що такі люди ніколи не захистять Україну. Вони у критичний момент не зроблять того, що зробили ми у лютому 2022 року. Саме тому і підтримка телеканалу "Еспресо" показує, що потрібно підтримувати тих людей, хто готовий жертвувати собою. А не тих, хто заради посади та кар'єрного майбутнього вставляє ніж у спину тим, хто сьогодні на фронті. Тому саме Ви вселяєте надію в цих людей, які воюють, і показуєте, що ми воюємо не заради особистих інтересів, а за майбутнє наших дітей, які мають жити в іншій країні, ніж вона є сьогодні, бо увібрала у себе наслідки експериментів російської влади ", - резюмував Червінський.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський - офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію - заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині. Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент - Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У липні Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському - обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

У вересні прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги. Вже 7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою.

Пізніше, 20 грудня, відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

У січні 2024 року Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань. 7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

15 липня після розгляду, який тривав 7 годин, суд погодився випустити Червінського під заставу 9 млн грн. 17 липня, після того, як благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вніс заставу, Червінський вийшов під заставу зі слідчого ізолятора.

Уже 18 липня Роману Червінському обрали запобіжний захід в іншій справі - про хабар у $100 тис. - цілодобовий домашній арешт