Замість судити Пашинського йому треба ставити завдання з виготовлення зброї, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"За справою Пашинського слідкую тому, що добре розумію важливість оборонної галузі. Ситуація дуже дивна та обурлива. Ця ситуація викликає безліч запитань. Наразі ворог робить все для того, щоб їхні підприємства працювали в три зміни на добу. У РФ навпаки випускають людей, щоб вони воювали на їхню користь. А в нас якась інша ситуація. Ми намагаємось посадити в тюрми людей, які залучені до оборонної галузі. Я не фанат Сергія Пашинського, я завжди був його опонентом, але людина розбирається в оборонній галузі", - наголосив Фірсов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, наразі ми потерпаємо від російської навали, і нам потрібні снаряди, менеджери, організація військового виробництва.

"Пашинського навпаки мали викликати й поставити задачу: пан Пашинський, є бойова задача щодо випуску снарядів 120 мм, потрібно виготовити 500 тис. снарядів для наших військ на фронті. Ось така має бути розмова. Країна в часи війни, як підрозділ на передовій. Є різні люди, з різним минулим, вони не ідеальні, але підрозділ має бойову задачу, яку він повинен виконати. Якщо висмикнути сильного бійця, і почати висувати якесь питання 10-річної давнини, то це дивно виглядає. Зараз ми потерпаємо від навали, і нам потрібні снаряди, менеджери, організація військового виробництва. Потрібно підтягувати усіх людей, щоб закрити ці проблеми", - додав Фірсов.

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності.

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою.

21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

21 лютого колишній народний депутат України Сергій Пашинський прибув в Антикорупційний суд. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі майже 300 млн грн





















