Вважаю, що Залужний, ймовірно, має рацію, що Україні потрібно більше солдатів, - дипломат Брайза

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

"Загалом у Вашингтоні ставляться досить прихильно до Залужного, особливо за його ефективність як командира під час успішного контрнаступу у вересні 2022 року. Цей контрнаступ призвів до звільнення Херсона і вигнання російських військ з Харкова. Очевидні розбіжності між президентом Зеленським і генералом Залужним, схоже, стосуються відвертої оцінки Залужного щодо ситуації на місцях, зокрема щодо тупикової ситуації на лінії розмежування між українськими та російськими військами на півдні України. Залужний наголосив на необхідності потенційно непопулярних заходів для посилення передових сил і подолання дефіциту ресурсів, з чим президент Зеленський, схоже, не погоджується", - вважає дипломат.

Брайза зауважує, що з журналістських репортажів з передової стає дедалі більш очевидним, що погляд Валерія Залужного щодо необхідності більшої кількості солдатів, боєприпасів та озброєння, швидше за все, є правильним.

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"Зрештою, суперечка між Залужним і президентом Зеленським є внутрішньою справою України. Як національний лідер і верховний головнокомандувач, президент Зеленський має повноваження приймати рішення щодо кадрових питань. Саме він повинен здійснювати свої судження в найкращих інтересах українського народу. Однак особисто я вважаю, що генерал Залужний, ймовірно, має рацію, стверджуючи, що Україні потрібно більше солдатів на полі бою, незалежно від того, чи це 500 000, як пропонує Залужний, чи інша кількість. Україні терміново потрібне поповнення людських ресурсів на фронті, а також значне збільшення артилерійських боєприпасів", - пояснює колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США.

У Вашингтоні існують різні погляди на ситуацію, що склалася, ділиться ексрадник держсекретаря США.

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"Генерал Залужний має високий авторитет у Вашингтоні, як і всі українські військові зрештою. Протягом останніх кількох років, особливо після першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році, експерти у Вашингтоні, які стежать за перебігом військових подій в Україні, були вражені еволюцією і досягненнями українських військових. Генералу Залужному приписують важливу роль у цій трансформації, - сказав Брайза. - Багато хто у Вашингтоні сприймає президента Зеленського як героя, якого вважають одним з найбільш значущих і ефективних національних лідерів у світі. Він викликає глибоку повагу і захоплення у вашингтонських колах. Тому, незалежно від рішення президента Зеленського щодо свого головнокомандувача, Вашингтон, ймовірно, продовжуватиме підтримувати його".

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та обговорив із ним план дій війська на 2024 рік. Сирський озвучив свої пріоритети на посаді.

Того ж вечора декілька десятків людей зібралися у Києві на Майдані Незалежності: на їхню думку, звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України було помилковим рішенням президента Володимира Зеленського.