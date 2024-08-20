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Боррель припустив "серйозну кризу" для Венесуели, якщо Мадуро не зможе довести перемогу на виборах

Катерина Єсікова
20 серпня, 2024 вiвторок
07:32
Світ Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023

Венесуела може зіткнутися із "серйозною кризою", якщо президент Ніколас Мадуро не зможе довести свою перемогу на виборах

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Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Euractiv.

"Якщо Мадуро продовжуватиме наполягати на своїй перемозі, ігноруючи необхідність перевірки результатів для їхнього визнання міжнародним співтовариством, Венесуела може опинитися в серйозній кризі - ми всі намагаємося цього уникнути", - заявив Боррель.

Як пише видання, наразі жодна західна країна не вжила жодних заходів проти Мадуро. Очікується, що ЄС навряд чи зробить це, але натомість, ймовірно, обговорить цю тему під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Відповідна заява Борреля прозвучала через три тижні після того, як Мадуро оголосив про свою перемогу на повторних виборах, що США та інші західні країни засудили як фальсифікацію.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

Теги:
ЄС
Венесуела
Ніколас Мадуро
Жозеп Боррель
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