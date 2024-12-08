Для Сирії та її народу відкриваються нові можливості, - Байден про повалення режиму Асада

Про це він сказав під час своєї промови ввечері 8 грудня, повідомляє The Guardian.

"Зараз ми бачимо, що для народу Сирії та для всього регіону відкриваються нові можливості", - наголосив Байден.

За його словами, Штати підтримуватимуть сусідів Сирії, зокрема Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль: "Якщо протягом цього перехідного періоду з боку Сирії виникне будь-яка загроза, найближчими днями я буду говорити з лідерами регіону".

Крім цього, Байден пообіцяв забезпечити стабільність у східній Сирії та захистити персонал США.

"Ісламська держава намагатиметься скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свій потенціал і створити безпечний притулок", - заявив президент США.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.