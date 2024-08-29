ФБР: нападник на Трампа обирав ціль упродовж місяців і шукав інформацію про Байдена

Про це інформує Reuters.

За даними ФБР, нападник на Трампа здійснив понад 60 пошукових запитів про Трампа та Байдена, перш ніж вирішив обрати мішенню представника Республіканської партії і зареєструвався на його мітинг.

Вказано, що нападник шукав заходи передвиборчої кампанії Трампа ще у вересні 2023 року, а у квітні почав шукати заходи передвиборчої кампанії обох кандидатів неподалік від місця, де він жив у західній Пенсильванії. Крім того, він цікавився датами президентських з'їздів як Республіканської, так і Демократичної партій.

"Ми побачили тривалі, детальні зусилля з планування атаки на деякі події, тобто він розглядав будь-яку кількість подій або цілей", - заявив керівник ФБР у західній Пенсильванії Кевін Ройек.

У ФБР також повідомили, що наразі ще не з'ясували мотивів нападу. Водночас вони не знайшли жодних доказів того, що нападник працював з іншими людьми або керувався вказівками іноземної держави.

Замах на Трампа