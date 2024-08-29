ФБР: нападник на Трампа обирав ціль упродовж місяців і шукав інформацію про Байдена
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки заявили, що підозрюваний у замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа шукав також інформацію про Джо Байдена
Про це інформує Reuters.
За даними ФБР, нападник на Трампа здійснив понад 60 пошукових запитів про Трампа та Байдена, перш ніж вирішив обрати мішенню представника Республіканської партії і зареєструвався на його мітинг.
Вказано, що нападник шукав заходи передвиборчої кампанії Трампа ще у вересні 2023 року, а у квітні почав шукати заходи передвиборчої кампанії обох кандидатів неподалік від місця, де він жив у західній Пенсильванії. Крім того, він цікавився датами президентських з'їздів як Республіканської, так і Демократичної партій.
"Ми побачили тривалі, детальні зусилля з планування атаки на деякі події, тобто він розглядав будь-яку кількість подій або цілей", - заявив керівник ФБР у західній Пенсильванії Кевін Ройек.
У ФБР також повідомили, що наразі ще не з'ясували мотивів нападу. Водночас вони не знайшли жодних доказів того, що нападник працював з іншими людьми або керувався вказівками іноземної держави.
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсильванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на нього було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.
7 серпня Трамп висловився, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії.
22 серпня Трамп вперше після замаху 13 липня виступив перед виборцями. Проте він стояв за куленепробивним склом.
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