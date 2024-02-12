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Конфлікт довкола Гаяни: Бразилія направляє додаткові дві тисячі військових на свій кордон

12 лютого, 2024 понедiлок
18:56
Світ Бразильські військові в Амазонці

Бразилія збільшує свої військові сили в Амазонії на 10% від раніше запланованого через зростання напруги навколо території Ессекібо між Гаяною та Венесуелою

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військового командувача регіону.

Додаткові 2 тис. військовослужбовців допомагатимуть армії патрулювати 9000-кілометровий кордон з Венесуелою, Колумбією, Еквадором, Перу та Болівією в регіоні джунглів, який використовується наркоторговцями, нелегальними шахтарями, лісорубами та контрабандистами.

"Вони посилять наші операції в цьому великому районі, щоб допомогти боротися з прикордонними та екологічними злочинами", - сказав генерал.

Він додав, що ці дії не входили до попередньо затвердженого стратегічного плану.

"Ми практично втричі збільшуємо нашу механізовану піхоту, бронетехніку та артилерію в Рораймі", - сказав Коста Невес.

Посилення включатиме створення двох постійно розгорнутих передових баз у резервації Яномамі на річках Урарікоера та Мукаджаї - основних шляхах доступу для золотошукачів, які вторглися на територію.

За словами генерала, армія матиме постійну присутність на двох нових базах і надаватиме матеріально-технічну підтримку агентствам охорони навколишнього середовища, корінному населенню, а також придушуватиме незаконну діяльність.

Що відбувається між Венесуелою і Гаяною

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять понад дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) - одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, які містять щонайменше 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої на нафту країни – Гаяни. 

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії з "захисту" Ессекібо та плани розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Невдовзі у Бразилії заявили про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна, – такий розвиток подій буде відвертати увагу світу від вторгнення в Україну.

9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо.

У четвер, 14 грудня, лідери Венесуели та Гаяни заявили, що вони не будуть застосовувати силу один проти одного і погодилися створити спільну комісію для розв'язання конфлікту.

Патрульний корабель Королівського військово-морського флоту буде направлений до Гаяни на знак підтримки країни, яка веде суперечку з Венесуелою за багатий на корисні копалини прикордонний регіон.

Венесуела розгорнула понад 5 тис. солдатів на своєму східному узбережжі Карибського моря після того, як Гаяна отримала військовий корабель від Великої Британії.

Теги:
Венесуела
Бразилія
Військові новини
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