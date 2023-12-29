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Венесуела розгорнула понад 5 тис. солдатів, заявивши про загрозу від Гаяни

29 грудня, 2023 п'ятниця
06:44
Світ Ніколас Мадуро

Венесуела розгорнула понад 5 тис. солдатів на своєму східному узбережжі Карибського моря після того, як Гаяна отримала військовий корабель від Великої Британії

Про це пише Bloomberg.

"Венесуела має право на захист, на спокій і мир. Ми не сприймаємо провокацій, погроз від будь-чого і будь-кого", - заявив президент Ніколас Мадуро

Крім цього, він звинуватив Гаяну в порушенні угоди, підписаної два тижні тому, про продовження переговорів щодо території без використання зброї.

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Командувач ВМС Венесуели Ніл Вільямізар повідомив, що 5682 військовослужбовці були розгорнуті, а також три океанських патрульних судна, три багатоцільові судна, сім ракетних катерів, вісім транспортних засобів-амфібій і понад 20 винищувачів.

"Хоча розгорнуті війська становлять приблизно 4% від оціночної військової сили Венесуели, це відповідає кількості приблизної бойової частини Гаяни", - додало видання.

Що відбувається між Венесуелою і Гаяною

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять понад дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) - одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, які містять щонайменше 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої на нафту країни – Гаяни. 

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії з "захисту" Ессекібо та плани розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Невдовзі у Бразилії заявили про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна, – такий розвиток подій буде відвертати увагу світу від вторгнення в Україну.

9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо.

У четвер, 14 грудня, лідери Венесуели та Гаяни заявили, що вони не будуть застосовувати силу один проти одного і погодилися створити спільну комісію для розв'язання конфлікту.

Патрульний корабель Королівського військово-морського флоту буде направлений до Гаяни на знак підтримки країни, яка веде суперечку з Венесуелою за багатий на корисні копалини прикордонний регіон.

Венесуела
Військові новини
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