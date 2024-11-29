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Міністр оборони РФ Білоусов прибув до КНДР

Ксенія Золотова
29 листопада, 2024 п'ятниця
08:47
Світ

Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов прибув до Північної Кореї з офіційним візитом

Зміст

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

У міжнародному аеропорту Сунан, що у передмісті Пхеньяну, відбулася церемонія офіційної зустрічі російської делегації за участю роти почесної варти Корейської народної армії. 

Біля трапу літака міністр оборони КНДР генерал армії Але Гван Чхоль привітав голову російського оборонного відомства.

У ході офіційного візиту Білоусова заплановано проведення зустрічей із військовим та військово-політичним керівництвом КНДР.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ. 

Теги:
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Новини
Росія
КНДР
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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