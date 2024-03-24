Перше судове засідання над "ватажком" терористів з Підмосков'я перевели у закритий режим

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РІА Новини.

Спершу зазначається, що журналістів попросили не ставити запитання підозрюваному Далерджону Мирзоєву у справі щодо теракту у торгівельному центрі.

Водночас слідство попросило у закритому режимі розглянути питання щодо арешту: "Слідство попросило у закритому режимі розглянути питання про арешт Далерджона Мірзоєва, передає кореспондент РІА Новини. Після цього суд закрив від публіки розгляд питання".

Крім цього, журналісти встановили, що Далерджону Мірзоєву 32 роки, він уродженець Таджикистану. Він також має чотирьох неповнолітніх дітей.

Другим підозрюваним виявився Рачабалізод Саїдакрамі, 1994 року народження.

"Говорить, що реєстрація в Росії є, але згадати місце не може. Спілкується через перекладача", - йдеться у повідомленні.

Уже пізніше РІА Новини повідомило, що російський суд арештував Мирзоєва до 22 травня. Водночас, за даними журналістів, він визнав провину у повному обсязі.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.