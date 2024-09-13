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Польща виділить €100 млн на закупівлю боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії

Дар'я Куркіна
13 вересня, 2024 п'ятниця
22:29
Світ боєприпаси 155 мм

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава виділить €100 млн на закупівлю боєприпасів для Збройних сил України в межах ініціативи Чехії

Зміст

Про це він повідомив на пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо чеську ініціативу і готові виділити на неї 50 млн євро в цьому році і 50 млн євро в наступному", - сказав Сікорський.

За його словами, польський цьогорічний транш затримується, оскільки попереднього главу урядового агентства стратегічних резервів країни затримали за міжнародним ордером про арешт у Лондоні.

"Але ми вирішимо цю проблему, і переказ коштів відбудеться ще в цьому році", - підкреслив Сікорський.

Зазначається, що ексочільника урядового агентства Польщі Міхала Кучмеровського затримали в столиці Великої Британії за польським ордером про арешт. Відомо, що Варшава інкримінує йому скоєння корупційних злочинів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.

28 червня повідомлялося, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.

22 липня стало відомо, що Україна протягом липня - серпня отримає 100 тис. боєприпасів, закуплених в межах ініціативи Чехії.

24 липня стало відомо, Чехія запустить другий проєкт із закупівлі снарядів для Києва - "Ініціатива-2025".

Теги:
Україна
Польща
Чехія
зброя
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
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