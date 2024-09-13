Польща виділить €100 млн на закупівлю боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії

Про це він повідомив на пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо чеську ініціативу і готові виділити на неї 50 млн євро в цьому році і 50 млн євро в наступному", - сказав Сікорський.

За його словами, польський цьогорічний транш затримується, оскільки попереднього главу урядового агентства стратегічних резервів країни затримали за міжнародним ордером про арешт у Лондоні.

"Але ми вирішимо цю проблему, і переказ коштів відбудеться ще в цьому році", - підкреслив Сікорський.

Зазначається, що ексочільника урядового агентства Польщі Міхала Кучмеровського затримали в столиці Великої Британії за польським ордером про арешт. Відомо, що Варшава інкримінує йому скоєння корупційних злочинів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.