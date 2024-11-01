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У Німеччині назвали причину затримки з наданням Україні західної зброї

Юлія Юліна
1 листопада, 2024 п'ятниця
16:13
Світ про Україну україна німеччина

Затримки з наданням Україні західної зброї здебільшого пов'язані не з браком фінансування, а з нестачею самого озброєння

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Про це заявив на брифінгу речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

"Питання не в тому, чи буде щось поставлено, в якому обсязі це є можливим. Завжди є обмеження, обумовлені… не тим, чи ми можемо це профінансувати, а наявністю озброєнь", - заявив Гебештрайт, зауваживши при цьому, що Німеччині вдається підтримувати постійний потік зброї в Україну.

За його словами, ФРН постійно проводить ревізію, аби знайти те, що можна передати Україні. Речник уряду наголосив, що було б добре, щоб інші країни робили так само. Він нагадав, що черговий пакет від ФРН доставили в Україну 2 тижні тому.

На запитання, чи може канцлер Олаф Шольц змінити думку щодо надання німецької далекобійної зброї на тлі ескалації, викликаної залученням Росією північнокорейських солдатів, Гебештрайт відповів: "Ні".

"Це не матиме жодного впливу. Канцлер твердо залишається на своїй позиції, яку неодноразово озвучував", - сказав речник.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

Голова комітету з розвідки палати представників конгресмен Майк Тернер вважає, що США й НАТО повинні розглянути можливість удару по північнокорейських військах в Україні.

Теги:
Новини
Україна
Німеччина
Війна з Росією
зброя для України
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