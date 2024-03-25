"Прояв кремлівської пропаганди": у Білому домі відкинули причетність України до теракту ІДІЛ у Підмосков'ї

Про це заявив під час телефонного пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Не було жодного зв’язку з Україною. Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Х, крапка", - акцентував Кірбі.

Водночас представник Білого дому додав, що нікого не здивувала інформація Кремля про нібито причетність українських служб до теракту в "Крокус Сіті Холі".

"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", - пояснив він.

Також Кірбі наголосив: США попереджали Росію про плани ІДІЛ щодо теракту, підкресливши, що Штати спостерігають за діяльністю терористів та їхніми планами наскільки це можливо.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.