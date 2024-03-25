"Прояв кремлівської пропаганди": у Білому домі відкинули причетність України до теракту ІДІЛ у Підмосков'ї
У Білому домі категорично заперечили зв'язок терористичної атаки ІДІЛ в Підмосков'ї з українськими спецслужбами, назвавши цю інформацію "проявом кремлівської пропаганди"
Про це заявив під час телефонного пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
"Не було жодного зв’язку з Україною. Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Х, крапка", - акцентував Кірбі.
Водночас представник Білого дому додав, що нікого не здивувала інформація Кремля про нібито причетність українських служб до теракту в "Крокус Сіті Холі".
"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", - пояснив він.
Також Кірбі наголосив: США попереджали Росію про плани ІДІЛ щодо теракту, підкресливши, що Штати спостерігають за діяльністю терористів та їхніми планами наскільки це можливо.
Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо
Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".
23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.
Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.
Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.
Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".
Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.
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