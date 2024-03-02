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Путін боявся бунту через похорон Навального, - The Moscow Times

2 березня, 2024 субота
04:03
Світ Путін і Навальний

Кремль провів серію з нарад із високопоставленими генералами ФСБ та МВС після смерті в колонії за полярним колом лідера російської опозиції Олексія Навального

Про це розповіли The Moscow Times два високопоставлені джерела в російському уряді.

За їхніми словами, похорон Навального викликав хвилювання у вищого керівництва країни, незважаючи на показну впевненість у собі, яку демонстрував президент Володимир Путін.

"Похорон Навального – стрес-тест для російської влади. Ця тема була однією з найважливіших на нарадах за участю чиновників Кремля, генералів ФСБ та МВС", - сказав високопосадовець.

За словами джерела, спецслужбам поставлене завдання провести операцію щодо "захисту конституційного ладу від загроз". І важливу роль у ній відведено пропаганді.

"Поставили завдання не допустити картинку, аналогічну до прощання з [Андрієм] Сахаровим", — каже чиновник. 1989 року на похорон радянського фізика-дисидента, лауреата Нобелівської премії 1975 року, у Москві прийшли сотні тисяч людей.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. 

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

23 лютого російські слідчі зателефонували матері Олексія Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії.

У суботу, 24 лютого, мати загиблого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального домоглась, аби влада повернула тіло її сина.

У понеділок, 26 лютого, соратники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що напередодні його смерті у Росії готувався обмін політика.

Соратники Олексія Навального заявили, що ритуальні агентства отримують погрози й жоден катафалк не погоджується везти тіло російського політика в церкву.

1 березня Навального поховали у Москві. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей. На похороні також були присутні посли США, Німеччини, Франції та низки інших країн, зокрема і ЄС.

Теги:
Володимир Путін
Олексій Навальний
Москва
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