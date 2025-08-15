Путін по дорозі на Аляску зупинився в Магадані, частина делегації РФ уже в Анкориджі
Російський диктатор Володимир Путін дорогою на Аляску вирішив здійснити регіональну поїздку в Магадан. Водночас частина його делегації вже прибула в Анкоридж
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.
"У Путіна по дорозі на Аляску відбудеться повноцінна регіональна поїздка до Магадану. Після цього президент вирушить на Аляску, де приступить до російсько-американських справ", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він додав, що, мовляв, прямуючи на північний схід, Путін ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами.
За даними джерел ТАСС, частина російської делегації, а саме очільник російського МЗС Сергій Лавров і посол РФ у США Олександр Дарічев, прибула до Анкориджа.
Що відомо про зустріч Трампа з Путіним
8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.
12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.
Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.
У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі
13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.
Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.
14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт каже, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.
