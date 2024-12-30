Режим Талібану заборонив будинки з вікнами, що виходять на місця, де зазвичай присутні жінки

Про це пише France 24.

Згідно із наказом талібів нові будівлі не повинні мати вікон, через які можна було б побачити "подвір’я, кухню, колодязь сусідів та інші місця, якими зазвичай користуються жінки".

"Побачити жінок, які працюють на кухнях, у дворах або збирають воду з колодязів, може призвести до непристойних дій", - йдеться в указі.

Представники влади та інші відповідальні департаменти повинні будуть контролювати будівельні майданчики, щоб переконатися, що з вікон неможливо зазирнути в будинки сусідів.

У разі, якщо такі вікна вже є, то власники мають заколотити їх або побудувати стіну.

Становище жінок в Афганістані після повернення Талібану до влади

20 грудня 2022 року рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду. Пізніше таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення вони пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду". Після цього речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила таку заборону.

У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.

Іноземні уряди та посадовці ООН засудили посилення обмежень щодо жінок та заявили, що такі дії перешкоджають будь-якому можливому прогресу на шляху до міжнародного визнання адміністрації Талібану.

8 березня 2023 року ООН заявила, що після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат. Там зазначили, що нові правителі Афганістану продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома". Водночас адміністрація талібів заявила, що поважає права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

29 квітня 2023 року у столиці Афганістану Кабулі жінки вийшли на протести, щоб напередодні саміту ООН закликати інші країни офіційно не визнавати уряд Талібану. Марш тривав не більше 10 хвилин і пройшов без зіткнень із силами безпеки.

Згодом адміністрація Талібану наказала закрити всі салони краси для жінок упродовж місяця в межах чергового обмеження доступу афганських жінок до громадських місць.

27 серпня 2023 року через недотримання правил носіння хіджабу таліби заборонили жінкам-туристкам гуляти в національному парку Банді-Амір у провінції Баміан.

Уже наступного року верховний лідер афганського руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада схвалив закони, які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях. Також там оголосили про заборону для жінок молитися вголос і говорити з іншими дорослими жінками.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив нові закони Талібану. На його думку, вони фактично позбавляють афганських жінок їхнього фундаментального права на свободу вираження поглядів.