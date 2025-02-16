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"Спроба побудувати нову демократичну державну систему": Мадуро запропонував реформувати конституцію Венесуели

Марія Науменко
16 лютого, 2025 неділя
08:22
Світ Ніколас Мадуро

У суботу, 15 лютого, самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про намір реформувати конституцію країни з метою побудови "нової демократичної державної системи", яка повинна відповісти на сучасні виклики та потреби суспільства

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

За словами Мадуро реформування конституції  поштовхом до зміни територіального поділу та диверсифікації економіки.

"Це зусилля, спрямовані на побудову нової демократичної державної системи, що охоплює комунальну, соціальну і народну владу, - заявив він, виступаючи перед контрольованою урядом Національною асамблеєю. - Ми повинні просунутися ще далі в побудові нової диверсифікованої економіки".

Серед основних змін, які пропонує Мадуро, — створення територіальних одиниць, відомих як комуни, що, за його словами, може змінити регіональну політику та зменшити роль муніципалітетів і штатів.

Деякі експерти вважають, що ці заходи можуть бути спробою консолідації влади, враховуючи звинувачення опозиції в фальсифікації результатів президентських виборів у липні.

Якщо дві третини членів законодавчого органу підтримають запропоновані реформи, наступним етапом стануть громадські консультації, які триватимуть 30 днів.

Попередня спроба змінити конституцію 1999 року, здійснена покійним Уго Чавесом, не набрала достатньої кількості голосів на референдумі 2007 року.

Вибори у Венесуелі - 2024

29 липня минулого року виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

Тоді президент США Джо Байден і лідер Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою тодішній високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечували, що ветували спільну заяву.

Згодом тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно  запропонував  сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

За 10 днів до вступу Трампа на посаду президента США адміністрація Джо Байдена збільшила до $25 млн винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту Мадуро.

Теги:
Новини
політика
Венесуела
Ніколас Мадуро
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