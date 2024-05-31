У Чехії підрахували, що на снаряди для України потрібно близько 7-10 млрд євро на рік

Про це пише "Європейська правда".

За словами чеського уповноваженого, потреба України у снарядах великого калібру – а це не тільки 120-155 мм, а й мінометний калібр 81 мм – цього року, наступного року й у 2026 році становитиме приблизно 200 тис. артилерійських снарядів на місяць. При цьому він зазначив, що це базова потреба, аби утримувати баланс. Про перевагу в порівнянні з арсеналом ворога не йдеться.

"Щоби повністю забезпечити базові потреби ЗСУ (тобто постачати 200 тис. снарядів на місяць), потрібно приблизно 7-10 млрд євро на рік", – оцінив Копечний.

За його словами, чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів за межами ЄС може забезпечити купівлю і 1,5 млн, і 2 млн снарядів. Але зараз Чехія має надійні фінансові зобов'язання, які дозволяють купити лише 500 тис. боєприпасів великого калібру.

"І я не розумію, чому ці гроші неможливо знайти. Чому не можна забезпечити кредитування для передоплат, рефінансування тощо? Я не розумію. Я з першого дня війни ставлю собі запитання про те, чому є проблема, і не маю відповіді", – зазначив Копечний.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

9 травня президент Чехії Петр Павел заявив, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні.

"Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів", – заявив Томаш Копечний 30 травня.