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У КНДР заявили, що "не сумніваються в перемозі РФ" в Україні, - росЗМІ

Дар'я Куркіна
1 листопада, 2024 п'ятниця
12:39
Світ Росія з КНДР

Міністерка закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявила, що Пхеньян "твердо стоятиме з російськими товаришами" у війні проти України та "не сумнівається в перемозі" Москви

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Про це вона сказала на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, пише РИА-Новости.

Сон Хі запевнила, що Північна Корея стоятиме з Росією до "переможного дня".

"Ми ні в якому разі не сумніваємося в тому, що під мудрим керівництвом шановного президента РФ Володимира Путіна російська армія і народ неодмінно досягнуть великої перемоги у своїй священній боротьбі за захист суверенних прав і захист безпеки своєї держави. Ми ще раз запевняємо, що до переможного дня завжди будемо твердо стояти поруч з нашими російськими товаришами", - сказала вона.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
МЗС
російська армія
Сергій Лавров
Війна з Росією
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